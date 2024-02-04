藍寶堅尼和法拉利客製化市場大行其道

藍寶堅尼等豪車市場漸趨個性化和客製化，車商也絞盡腦汁求新求變。（歐新社）

藍寶堅尼、法拉利、賓利和勞斯萊斯等汽車製造商銷售一直出色，無論全球經濟發生什麼變化，超級富豪人數都會不斷壯大並變得更加富有。 藍寶堅尼去年銷量首次超過1萬輛，法拉利營收成長超過17%。但只向極少數人銷售相對少量的汽車來賺錢，可能需要更多的創意。

因此，極端的客製化已成為汽車產業這個塊利基市場的常態。每個買家都可以確保他或她的超級跑車或超豪華SUV 看來與別人的不一樣，而不是只從選單中選擇內裝和車色。在某些情況下，最富有的買家甚至可以擁有專為他們製造的個位數汽車。

除了基本銷量之外，藍寶堅尼、勞斯萊斯和賓利去年創下單獨客製化汽車的銷售記錄；這些汽車的成本有可能是這些汽車本就偏高的基本價格的兩倍。

藍寶堅尼執行長溫克爾曼(Stephan Winkelmann)表示：「我們在市場規模和細分市場方面都受到限制。」「因此我們必須充分利用每輛車。」

法拉利去年獲利成長部分歸功於該公司的車輛客製化計畫。2023年營收為64.6億美元，獲利為13.6億美元；該公司預計2024年憑藉其最近推出的Purosangue SUV創造更大成長，繼續迎合最富有汽車愛好者的需求。

這些汽車製造商的產品只賣給全球一小部分人，這些人的潛在消費能力至少在3000萬美元以上。根據研究財富趨勢的公司Altrata的數據，全球約有40萬人。並預計到2028年時，全球80億人口中將有52.8萬人屬於這個財富類別。

經營精品投資 基金的Tema ETF投資合夥人拉斯特拉(Javier Gonzalez Lastra)表示，這是一個人數不斷成長的市場，但富人也變得更加富有。

水很深的市場

標準普爾數據顯示，去年全球汽車銷量成長約 9%。除了一些例外，最昂貴的品牌也在成長。但是，對於豪車品牌來說，像是1萬輛藍寶堅尼或1.3萬輛法拉利，這種生產數字可能只及大型汽車製造商的零頭，但就可能意味著巨大的成功。

雖然數量如此少，但車商也不想賣太多，否則就不再是「獨特」了；這些汽車製造商正在擴大向最富有的買家群體推銷功能、選配和附加服務的方式。

拉斯特拉指出，「個人化、客製化其實就是全年獲利優於預期的關鍵驅動力。」他特別提到法拉利，該公司去年獲利成長強勁，但同樣的概念也適用於其他超級豪華汽車製造商。為了增加收入，就必須向富有的客戶收取更高的費用。

他說，「顧客很有錢，但他並不傻。你必須想辦法讓他掏更多錢。」「要做到這一點，必須介紹一些新的東西，像是新的車型、一些創新、一些不同的東西，或者為客戶客製化一切。」

推銷選配在汽車業當然不是什麼新鮮事。即使是福斯和福特等品牌的主流汽車也可以提供多種選擇，這股趨勢近年來一直在增加。但購買藍寶堅尼、勞斯萊斯和賓利的客戶可以比大眾化汽車品牌獲得更廣泛的無限客製塗裝顏色和內飾材料選擇。車商很少透露這些非常個人化汽車的具體價格。

在最極端的案例中，車商甚至會為少數客戶提供客製價值數百萬美元的整車服務。

不斷增加的客製化選項

像是採用藍寶堅尼Ad Personum計畫的客戶，可以在該品牌的超級跑車車型上獲得各種客製化服務，而不僅僅是從選單中挑選。例如，客戶可以要求「按樣品塗漆」顏色，可以對汽車進行塗漆以搭配服裝、皮革或油漆樣品。

例如：如果顧客有一件最喜歡的襯衫，汽車車色可以與襯衫顏色搭配。這種想法遠遠超出簡單的搭配衣服範圍。

前藍寶堅尼高層、目前在加州 紐波特海灘經營一家寶堅尼經銷店的佛里傑利歐(Pietro Frigerio)說，「如果要要擁有『微金屬』顏色，甚至可以一路將粉碎的施華洛世奇鑽石粉末加進油漆中。」

他補充說，這種趨勢越來越受歡迎的原因之一很簡單：因為技術已經進步；新的塗料意味著新的可能性。

因此，除了顏色之外，顏料還可以具有多種效果和微妙的色調。買家甚至可以混合同一顏色的不同效果，呈現微妙的圖案和設計。

去年，近四分之三的賓利客戶要求客製化的選項超出該品牌本已很長的選單，比前一年增加43%。高層表示，這些更奢侈的選擇可能會使賓利汽車的價格增加約7.5萬美元。

當然，汽車越貴，選擇就越奢侈，也可能更昂貴。勞斯萊斯生產多款幻影轎車，其售價可能是基本價格的數倍，約50萬美元。這些汽車的內裝具有定製刺繡、複雜的木質鑲嵌、蝕刻玻璃甚至手繪設計等特色。

加州歐文市一家勞斯萊斯經銷店經理迪克森(Kellyn Dixon)，兩年前因該品牌的客製方案「勞斯萊斯定製」而在全球賣出最多汽車而獲獎。這些都是高度客製化的汽車，以至於迪克森有時會帶著她的客戶前往英國古德伍德的勞斯萊斯總部，直接與設計師會面，挑選獨特的顏色、裝飾件，甚至刺繡和蝕刻進行最終選擇。

在她的勞斯萊斯經銷店中每年銷售約90輛車中，四分之三都包含一定程度的客製化選項。其中包括選單外的油漆顏色和密封在「Gallery」內的特定物品。「Gallery」是內置幻影儀表板中的玻璃櫃，以複雜的個性化雕刻呈現。

雖然她和勞斯萊斯的設計團隊可以提供建議，但最終選擇必須由客戶決定。她說，「對你有吸引力的東西可能對我沒有吸引力。」「歸根究柢這是你的車。你要自己去提車。但也有一些非常具體、獨特的設定。當汽車完成時，我們會祈禱客戶喜歡它，就像他們喜歡定製化一樣。」

布加迪的汽車起價為300萬美元，可能有人會認為只要擁有一輛這樣的汽車就夠獨特了，但有些顧客想要更多。去年，布加迪為一位客戶打造了一輛金色塗裝的Chiron，品牌設計師在其上手工繪製了布加迪經典的歷史場景。為了滿足另一項要求，布加迪設計師為一對夫婦設計了對比鮮明的條紋油漆作品：一輛藍色，一輛橙色。

這種程度的客製化是可能的，部分原因是這些汽車基本上都是手工製作的。即使沒有大量定製，從訂購藍寶堅尼或勞斯萊斯到實際拿到汽車之間也可能需要幾個月的時間。

話雖如此，藍寶堅尼執行長溫克爾曼表示，汽車製造商必須在某種程度上平衡生產考量，「這肯定需要更長時間。」「因此，我們必須在複雜性和向客戶提供此類服務之間取得平衡。這是我們內部持續討論的問題：要在哪些方面進行投資，以為客戶提供更多購買個性化汽車的機會。」