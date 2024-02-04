黃仁勳傳為AI周遊各國 穿皮衣與美國新創高管親切自拍

輝達（NVIDIA）創辦人兼執行長黃仁勳與Techstars董事總經理夏爾馬合影。（取材自夏爾馬社群平台）

輝達 （NVIDIA）創辦人兼執行長黃仁勳 近年為拓展旗下GPU AI Server的市場布局，行程排滿滿，幾乎每天都為了AI發展，不斷在世界各地飛來飛去，而近日他的行蹤再度被外界捕獲，出現在加拿大境內，並與美國白金新創加速器平台的一名高管自拍合影，該照片一出瞬間就吸引大批投資人關注。

據悉，晶片設計大廠（Nvidia）創辦人黃仁勳近幾個月以來，一直在談論各國及其公司保留寶貴數據以及可以在本地提取的必要性。黃仁勳日前透露，其實加拿大地區擁有許多強大的學術機構，而這些機構為生成式AI人工智慧系統類型的突破做出了重大貢獻（包括替OpenAI、ChatGPT等工具提供支援）。

對此，美國頂尖新創公司加速器Techstars董事總經理夏爾馬（Sunil Sharma）近日PO出自己與黃仁勳自拍合影的照片，並分享自己對於當晚能與黃仁勳在多倫多進行會面，感到相當的興奮。他透露，作為輝達創辦人的黃仁勳，這次特地來到加拿大，是為了向這座城市以及多倫多和加拿大對AI做出的巨大貢獻表示敬意。

隨著ChatGPT橫空出世，連帶人工智慧OpenAI也跟著紅遍全球、同時也推升全球資料中心的擴張趨勢，不過在建置資料中心時，不可或缺的關鍵，就是繪圖晶片大廠輝達（NVIDIA）出產的GPU產品，而夏爾馬（Sunil Sharma）對此也透露，雖然輝達目前的訂單已經增加不少了，但這似乎是一個開始。

黃仁勳近日在接受外媒採訪時，也直言，近日世界各國資料中心需求持續成長，自己也接獲不少國家提出希望在國內建立和運作自己的人工智慧基礎設施，對此，他透露，這種針對人工智慧熱潮的全國性舉措將推動資料中心的擴張，都需要輝達的專業知識和硬體協助，看好有機會大幅推動外界對其公司產品的需求。此外，夏爾馬也在文末提及自己將邀請黃仁勳6月再訪多倫多參加一年一度的北美最大科技大會Collision Tech Conference，與在地產業先進進一步交流。

北美新創大會Collision Tech Conference每年固定選在6月份左右，於加拿大多倫多舉辦一場，被外界號稱「科技界奧林匹克」的新創年會，每年吸引超過4萬名企業家、新創公司和投資人參加，提供了與會者對技術趨勢的第一手觀察，也可與來自全北美及世界各地的新創企業、創投機構面對面交流。每年展覽都至少舉辦超過20場的論壇，議題涵蓋「資通訊、永續、運輸、金融、資安與醫療保健」等產業。