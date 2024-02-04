中國證監會：穩預期、穩信心 堅決防範市場異常波動

中國證監會4日召開黨委會議強調，要堅決防範市場異常波動。（路透）

中國證監會4日消息指出，中國證監會主席易會滿4日主持召開黨委會議，會議強調，要積極會同有關方面以更大力度統籌抓好穩定市場各項措施的落實落地，穩預期、穩信心，堅決防範市場異常波動。同時提出要加快推進上市公司調研走訪工作，切實解決具體困難和問題，加大優質上市公司支持力度。

2日收盤，上證綜指跌1.46%，報2730.15點，日K線呈單針探底；科創50指數跌2.41%，報673.41點；深證成指跌2.24%，報8055.77點；創業板指跌2.43%，報1550.37點。多家公募基金分析稱，這種下跌受宏觀基本面影響實際有限，更多是資金和情緒影響，海外也存在擾動。換言之，市場仍存在波動因素。

此外，會議提及要嚴把上市公司入口關，加大退市力度，大力提升上市公司質量。要深入排查違法違規線索，依法嚴厲打擊操縱市場、惡意做空、內幕交易、欺詐發行等重大違法行為。

與此同時，會議表示要鼓勵和支持各類投資 機構加大逆週期布局，引導更多中長期資金入市。要認真傾聽廣大投資者的聲音，及時回應投資者關切，保護投資者合法權益。

中國證監會在4日連發三篇文章《走訪上市公司推動上市公司高質量發展》，內容綜合上證報、湖北日報等媒體報導，中國多地紛紛響應會議部署組織針對上市公司的調研活動，協調解決存在問題，加大對優質上市公司支持力度。截至目前，已有湖北、西藏、雲南、廣西、山西、陝西、天津等地組織安排了相關工作。

文章並引述業內專家說法認為，多地紛紛走訪上市公司，瞭解上市公司目前面臨的發展難點和堵點，傳遞政府支持資本市場和上市公司高質量發展的強烈信號，預計下一步推動上市公司高質量發展的支持力度更大、措施更務實、工作方向更加堅定和明確。