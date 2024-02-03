歐洲航空今夏旅客數上看8.175億 連續迎第二個豐收年

歐洲航空公司4月至10月預計提供8.175億個座位，有望刷新最多旅客紀錄，連續迎來第二個豐收年。（路透）

英國金融時報報導，儘管經濟不景氣、機票價格連連上漲，許多消費者仍優先考慮出門旅行，連帶刺激航空業逆勢上揚，歐洲航空公司4月至10月預計提供8.175億個座位，有望刷新最多旅客紀錄，連續迎來第二個豐收年。

歐洲三大廉航瑞安（Ryanair）、易捷（easyJet）與威茲（Wizz Air）紛紛出現夏季強勁需求及票價上揚的跡象。易捷表示，自從今年年初以來，訂票高峰期每分鐘有兩架飛機客滿；瑞安本周則表示，訂票數比去年同期高出約5%，價格小幅上漲「個位數百分比」。

根據金融數據軟體公司FactSet，歐洲六大航空公司調高機票價格後，今年營業利潤 有望達到105億歐元，高於去年的92億歐元。

前景可期的不只是航空業，旅遊公司Saga本州表示預計今年旅客人數將增加20%，度假行程公司On the Beach則透露，1月份高峰期預定價值比過去同期增加27%。1月份通常是假期預定高峰期，可作為下半年發展的參考。

根據歐盟 10月公布統計顯示，歐洲各地在2023年夏季的平均票比2019年高出20%到30%。

疫情 結束後，旅行需求大增，但是波音公司延遲交付飛機，加上部分空中巴士飛機停機檢驗，導致航班供應仍相當有限。

Bernstein分析師在最近一 份報告談到，目前歐洲航空公司載客量「遠低於疫情前的成長速度」，預計座位數將比需求量少15%到20%。