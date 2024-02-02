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「經濟狀態正佳」就業市場火熱 牽動聯準會降息前景

中央社╱紐約2日專電
美國勞工部2日公布，1月非農業就業人口激增35.3萬人，超乎市場預期，勞動市場在利率處於23年高點時展現韌性。圖為紐約一家超市放置徵才告示。（中央社）
美國勞工部2日公布，1月非農業就業人口激增35.3萬人，超乎市場預期，勞動市場在利率處於23年高點時展現韌性。圖為紐約一家超市放置徵才告示。（中央社）

美國1月就業成長遠遠超乎預期，勞動市場在利率處於23年高點時展現韌性。由於經濟暢旺，聯準會短期內降息的必要性降低，官員將可耐心觀察通膨率是否持續回歸目標2%。

勞工部今天公布，美國1月非農業就業人口激增35.3萬人，為一年來最強就業成長，比市場預期增加18.5萬人多近一倍；失業率保持在3.7%，低於市場預估的3.8%。此外，前2個月就業成長累計上修12.6萬人，意味去年尾聲勞動市場動能比原本估計充沛。

業者積極徵才之際，工資成長超乎預期。勞工部數據顯示，美國1月平均時薪月增0.6%、年增4.5%，延續近幾個月工資增幅高於通貨膨脹的格局。

美股在臉書（Facebook）母公司Meta等科技權值股帶動下收紅，道瓊工業指數上漲134.58點或0.35%，史坦普500指數攀揚1.07%，雙雙登上歷史新高點。

債市則湧現賣壓，美國10年期公債殖利率收在4.03%。美債殖利率本週竄升，反映投資人預期聯邦準備理事會（Fed）可能因經濟數據優異而延後啟動降息。

聯準會1月31日決議利率不變，政策聲明暗示下一步是降息，但何時開始，要視通膨是否持續朝聯準會目標2%邁進而定。聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）當天表達3月可能不會降息，1月就業數據讓官員更沒有理由在下一場決策會議調整利率，因為就業成長旺盛不利於通膨迅速降溫。

聯準會政策利率目前處於2001年以來最高點。一年前此時，許多人憂心美國經濟恐在高利率壓抑下陷入衰退，但預測不僅未成真，這個全球最大經濟體反而加速擴張，去年國內生產毛額（GDP）成長3.1%。

鮑爾在聯準會決策會議後的記者會說：「說實話，目前經濟狀態正佳。」

聯準會嘗試以高利率冷卻經濟，抑制一度衝上40年高點的通膨。依聯準會偏好參考的個人消費支出（PCE）物價指數，去年12月美國物價年增2.6%，離聯準會目標2%不遠。令人意外的是勞動市場堅挺，過去3個月平均增加近29萬名就業人口，與去年首季相當，顯示經濟承受高利率的抗壓性變強。

COVID-19大流行後的經濟走勢不斷令專家跌破眼鏡，去年美國經濟沒有衰退就是一例。在勞動市場火熱的情況下，聯準會官員焦點可能轉向就業、工資成長旺盛是否支撐消費支出，以致業者不願降價，通膨僵固、長期高於目標。

這將牽動聯準會今年啟動降息的時間點，以及全年降息幅度。

去年12月，多數聯準會官員預期今年將降息3碼（0.75個百分點）。數週前，樂觀的投資人一度預期聯準會3月就會開始降息，全年降息6碼；1月就業報告出爐後，更多投資人押注聯準會將在5月初宣布降息，全年降息5碼。

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