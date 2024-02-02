史指道指再創新高 開年連漲4周…這個社媒巨頭飆漲20%
史坦普500指數創下歷史新高，包括Facebook母公司Meta等科技股的上季業績超出預期，而且1月就業報告也遠好於預期。
史指上漲52.42點或1.07%收4958.61點，高於29日創下的收盤紀錄4927.93點。道瓊工業指數上漲134.58點或0.35%至3萬8654.42點，同樣創下收盤紀錄。那斯達克指數上漲267.31點或1.74%至1萬5628.95點。
社群媒體巨頭Meta上季業績超出分析師預期，股價上漲20.32%。這家Facebook母公司也宣布將首次支付股利，並授權實施500億元的股票回購計畫。亞馬遜因第4季獲利好轉而上漲7.87%。
科技股的上漲將投資人的注意力從盤前導致利率飆升的就業報告轉移。在公布美國經濟1月新增就業35.3萬個、遠高於《道瓊》經濟學家預測的18.5萬個後，指標10年期公債殖利率飆升17個基點至4.02%。1個基點等於0.01個百分點。
Certuity投資長克瑞瑪(Dylan Kremer)表示：「今天的走勢顯示，科技股可以與利率脫鉤，更根據基本面進行交易。」「在這方面，無論利率如何變化，科技股的交易價格都會走高，讓人們措手不及。」
該報告還包括薪資成長高於預期的通膨數據。薪資年增4.5%，超過預期的4.1%。這份報告和聯準會主席鮑爾31日的評論，可能會將降息的可能性延後到5月或下半年。
但投資人轉而關注經濟的韌性以及這將如何繼續提高獲利。
史指本周上漲1.4%，那指上漲1.1%，道指上漲1.4%。這是主要基準股指在今年初遭遇挫折後連續第4周上漲。
隨著利率的飆升，市場擺脫了蘋果上季不熅不火的業績。這家iPhone巨頭在中國銷量下降13%後，與漲勢絕緣，收盤基本持平。
地區銀行股的大幅拋售似乎在周末前已經穩定下來。SPDR史坦普區域銀行ETF(KRE)上漲0.46%，本周跌幅縮小至7.32%。
紐約社區銀行(New York Community Bancorp)股價反彈5.23%，但本周仍下跌42.09%。
本周初紐約社區銀行和日本青空銀行表示，商業房產貸款正在影響其獲利，銀行股大跌。雖然美國國債殖利率上升，股價也都走升，但這可能會加劇銀行面臨的商業房地產問題。
Meta上漲超過20%，帶動通訊服務股上漲4.5%，領漲史指。非必需消費品是第二大贏家，上漲2.5%。亞馬遜和Etsy漲幅最大，分別上漲7.87%和4.24%。
同時，房地產下跌1.6%，成為表現最差的類股。本周非必需消費品漲幅最大，上漲3.9%。
默克(Merck)和開拓重工(Caterpillar)本周領漲道指，漲幅分別達4.3%和5.37%。Visa和Amgen是本周漲幅第二高的股票，漲幅均超過3.7%。
這些漲幅抵消了其他個股的跌勢。值得注意的是，蘋果和思科本周均下跌超過3%，而Nike、英特爾和霍尼韋爾本周均下跌超過2.4%。
密西根大學的12月和1月消費者信心指數的兩個月漲幅17.7點，是1991 年3月止的兩個月20.9點以來最大，而1991年3月正是海灣戰爭結束時，聯軍擊敗伊拉克並恢復了科威特的獨立。
1月消費者信心指數為79，創2021年7月以來最高水平，當時消費者信心指數為81.2。最新調查顯示，今年通膨預期為2.9%，為2020年12月的2.5%以來最低水準。
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