史指道指再創新高 開年連漲4周…這個社媒巨頭飆漲20%

史坦普500指數創下歷史新高，包括Facebook母公司Meta等科技股的上季業績超出預期，而且1月就業報告也遠好於預期。（路透）

史坦普500指數創下歷史新高，包括Facebook母公司Meta等科技股的上季業績超出預期，而且1月就業 報告也遠好於預期。

史指上漲52.42點或1.07%收4958.61點，高於29日創下的收盤紀錄4927.93點。道瓊工業指數上漲134.58點或0.35%至3萬8654.42點，同樣創下收盤紀錄。那斯達克指數上漲267.31點或1.74%至1萬5628.95點。

社群媒體巨頭Meta上季業績超出分析師預期，股價上漲20.32%。這家Facebook母公司也宣布將首次支付股利，並授權實施500億元的股票回購計畫。亞馬遜因第4季獲利好轉而上漲7.87%。

科技股的上漲將投資 人的注意力從盤前導致利率飆升的就業報告轉移。在公布美國經濟1月新增就業35.3萬個、遠高於《道瓊》經濟學家預測的18.5萬個後，指標10年期公債殖利率 飆升17個基點至4.02%。1個基點等於0.01個百分點。

Certuity投資長克瑞瑪(Dylan Kremer)表示：「今天的走勢顯示，科技股可以與利率脫鉤，更根據基本面進行交易。」「在這方面，無論利率如何變化，科技股的交易價格都會走高，讓人們措手不及。」

該報告還包括薪資成長高於預期的通膨數據。薪資年增4.5%，超過預期的4.1%。這份報告和聯準會主席鮑爾31日的評論，可能會將降息的可能性延後到5月或下半年。

但投資人轉而關注經濟的韌性以及這將如何繼續提高獲利。

史指本周上漲1.4%，那指上漲1.1%，道指上漲1.4%。這是主要基準股指在今年初遭遇挫折後連續第4周上漲。

隨著利率的飆升，市場擺脫了蘋果上季不熅不火的業績。這家iPhone巨頭在中國銷量下降13%後，與漲勢絕緣，收盤基本持平。

地區銀行股的大幅拋售似乎在周末前已經穩定下來。SPDR史坦普區域銀行ETF(KRE)上漲0.46%，本周跌幅縮小至7.32%。

紐約社區銀行(New York Community Bancorp)股價反彈5.23%，但本周仍下跌42.09%。

本周初紐約社區銀行和日本青空銀行表示，商業房產貸款正在影響其獲利，銀行股大跌。雖然美國國債殖利率上升，股價也都走升，但這可能會加劇銀行面臨的商業房地產問題。

Meta上漲超過20%，帶動通訊服務股上漲4.5%，領漲史指。非必需消費品是第二大贏家，上漲2.5%。亞馬遜和Etsy漲幅最大，分別上漲7.87%和4.24%。

同時，房地產下跌1.6%，成為表現最差的類股。本周非必需消費品漲幅最大，上漲3.9%。

默克(Merck)和開拓重工(Caterpillar)本周領漲道指，漲幅分別達4.3%和5.37%。Visa和Amgen是本周漲幅第二高的股票，漲幅均超過3.7%。

這些漲幅抵消了其他個股的跌勢。值得注意的是，蘋果和思科本周均下跌超過3%，而Nike、英特爾和霍尼韋爾本周均下跌超過2.4%。

密西根大學的12月和1月消費者信心指數的兩個月漲幅17.7點，是1991 年3月止的兩個月20.9點以來最大，而1991年3月正是海灣戰爭結束時，聯軍擊敗伊拉克並恢復了科威特的獨立。

1月消費者信心指數為79，創2021年7月以來最高水平，當時消費者信心指數為81.2。最新調查顯示，今年通膨預期為2.9%，為2020年12月的2.5%以來最低水準。