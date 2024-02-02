我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州恐迎千年方舟風暴 嚴防洪災、泥石流

佛州出發「維多利亞女王號」郵輪爆不明疾病 CDC：逾百人上吐下瀉

Nvidia執行長黃仁勳：各國追求AI基建 將推升輝達產品需求

編譯簡國帆／綜合1日電
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳。（歐新社）
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳。（歐新社）

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳表示，世界各國都想打造並經營國內的人工智慧（AI）基礎建設，將使輝達產品的需求水漲船高。

黃仁勳1日在彭博電視受訪時表示，印度、日本、法國及加拿大等國，都在談論投資「主權AI算力」的重要性，「他們的天然資源－數據－應該為本國（目的）精製與生產，他們了解到主權AI算力是全球」趨勢。

黃仁勳受訪時，人在加拿大，而加拿大境內有一些對生成式AI系統突破做出重大貢獻的學術機構。他說，加國已發現必須擁有更多超級電腦，才能享受其學術研究的成果。

他表示，絕大多數的運算市場都位於美國，中國大陸的規模小得多，「這是歷來第一次，生成式AI電腦技術將影響幾乎每個國家，所以其中一些市場將相當龐大且涉及全球」。

黃仁勳過去幾個月來都在談論各國與企業必須具備從當地提取、並保存精準數據和情報的能力，這類國家因應AI熱潮的行動，將帶動仰賴輝達專業與硬體的AI資料中心擴張。

輝達已成為華爾街的AI寵兒，可能必須找到延續業務勝績的新市場，但輝達堪稱是以證實能從AI賺進龐大營收成長的唯一科技業者，去年度銷售預料將倍增，分析師預估AI產品最快2025年將成為輝達最大的營收來源。

AI 輝達 黃仁勳

上一則

路透：臉書母公司今年將部署新款自研定制晶片 支持AI發展

下一則

路透：印度塔塔正與和碩商談合作 加速iPhone組裝廠興建進度

延伸閱讀

會台積電魏哲家 黃仁勳：AI晶片供給緊張

會台積電魏哲家 黃仁勳：AI晶片供給緊張
吃火鍋巧遇黃仁勳 她喜拿黃字紅包「有包股票嗎？」

吃火鍋巧遇黃仁勳 她喜拿黃字紅包「有包股票嗎？」
黃仁勳帶紅包出席輝達尾牙 會魏哲家盼滿足AI大需求

黃仁勳帶紅包出席輝達尾牙 會魏哲家盼滿足AI大需求
黃仁勳拖行李箱發紅包 竟抽中「華為」員工 網笑：老黃可會了

黃仁勳拖行李箱發紅包 竟抽中「華為」員工 網笑：老黃可會了

熱門新聞

市場樂觀認為，聯準會降息將推動新興國家債市上漲。圖為巴西里約熱內盧的外幣兌換店。（路透）

30年難得一遇：聯準會降息 料將推動這些國家債券上漲

2024-01-28 20:17
特斯拉（Tesla）25日股價大跌12%，市值蒸發800億美元。（路透）

特斯拉市值狂瀉800億美元 投資人如今更愛減肥藥廠

2024-01-25 20:57
加州癌症藥物開發商CG Oncology執行長關心（Arthur Kuan）。（取材自CG Oncology官網）

癌症藥物開發商CG Oncology掛牌首日飆漲96% 執行長是台裔

2024-01-25 22:06
基因檢測公司「23與我」曾大出鋒頭。(路透)

這公司曾是歐普拉最愛、市值60億 為何股價跌到0.74元？

2024-01-31 12:17
在不遠的將來可能降息。圖為聯準會主席鮑爾。(歐新社)

WSJ：聯準會降息之前可以採取的最佳理財動作

2024-02-01 11:00
Panera Bread的提神檸檬水因未標示含高咖啡因，目前陷入訴訟。（路透）

檸檬水含高咖啡因 Panera Bread仍不下架

2024-01-28 21:42

超人氣

更多 >
心臟科醫生說 這是對動脈最糟的食物

心臟科醫生說 這是對動脈最糟的食物
「充電器對馬桶好怪」 紐約華女拔下檢查 KTV如廁全遭錄下

「充電器對馬桶好怪」 紐約華女拔下檢查 KTV如廁全遭錄下
Axios：川普對中政策新團隊可能是這4人

Axios：川普對中政策新團隊可能是這4人
國會議員逼問是否中國人 TikTok執行長：我是新加坡人

國會議員逼問是否中國人 TikTok執行長：我是新加坡人
拜登與眾院議長強森聽歌落淚 2人難得達成一致

拜登與眾院議長強森聽歌落淚 2人難得達成一致