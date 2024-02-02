Nvidia執行長黃仁勳：各國追求AI基建 將推升輝達產品需求

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳。（歐新社）

輝達 （Nvidia）執行長黃仁勳 表示，世界各國都想打造並經營國內的人工智慧（AI ）基礎建設，將使輝達產品的需求水漲船高。

黃仁勳1日在彭博電視受訪時表示，印度、日本、法國及加拿大等國，都在談論投資「主權AI算力」的重要性，「他們的天然資源－數據－應該為本國（目的）精製與生產，他們了解到主權AI算力是全球」趨勢。

黃仁勳受訪時，人在加拿大，而加拿大境內有一些對生成式AI系統突破做出重大貢獻的學術機構。他說，加國已發現必須擁有更多超級電腦，才能享受其學術研究的成果。

他表示，絕大多數的運算市場都位於美國，中國大陸的規模小得多，「這是歷來第一次，生成式AI電腦技術將影響幾乎每個國家，所以其中一些市場將相當龐大且涉及全球」。

黃仁勳過去幾個月來都在談論各國與企業必須具備從當地提取、並保存精準數據和情報的能力，這類國家因應AI熱潮的行動，將帶動仰賴輝達專業與硬體的AI資料中心擴張。

輝達已成為華爾街的AI寵兒，可能必須找到延續業務勝績的新市場，但輝達堪稱是以證實能從AI賺進龐大營收成長的唯一科技業者，去年度銷售預料將倍增，分析師預估AI產品最快2025年將成為輝達最大的營收來源。