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蘋果營收重返成長、獲利優預期 但大中華區困境依舊

編譯季晶晶／綜合1日電
蘋果周四公布財報，上季營收重返成長且獲利優預期，但大中華區銷售頹勢加深。(路透)
蘋果周四公布財報，上季營收重返成長且獲利優預期，但大中華區銷售頹勢加深。(路透)

蘋果（Apple）周四發布財報，儘管iPhone銷量優於預期，公司營收也恢復增長，但大中華區的低迷加劇。

在截至12月30日的第1季，大中華市場的銷售下降13%至208億美元，不如去年同期的240億美元，也遠低於分析師預測的235億美元，這是蘋果自2020年第1季以來在亞洲最疲軟的假日季，反映出來自競爭對手華為的壓力。

財務長梅斯特里淡化了大中華區銷售下滑的問題，部分歸咎於美元走強。他說，那裡的iPhone安裝量創下新紀錄，該公司「升級換機與一年前相比有穩健的成長」。   

Aptus Capital Advisors的Dave Wagner說，「投資人對大中華區的數字感到憂心，但那不如想像糟，而且如果考慮匯率，跌幅僅個位數，投資人現在只是不信而已」。 

財報發布後，該公司股價在盤後交易下跌超過3%。這支股票周四在常規交易時段上漲1.33%到186.86美元，今年來挫低2.9%。

梅斯特里還警告，蘋果的銷售成長可能不會持久。與去年同期相比，本季將面臨嚴峻挑戰，當時對iPhone的被壓抑需求推升銷售大增近50億美元。蘋果一年前正從中國大陸防疫封鎖引發的供應鏈緊張中恢復過來，消費者對iPhone的需求非常旺盛。

梅斯特里在電話會議裡說：「如果去年營收剔除此一影響，預計3月這一季的公司總營收和 iPhone營收將與去年同期相近。」分析師此前預計本季銷售將增加1%。

蘋果正面臨中國消費者支出降溫和政府對外國技術禁令擴大的問題，但整體營收成長2.1%到1196億美元，優於市場共識的增長1%到1180億美元，成功避免了營收連五季下滑的窘境。iPhone是大亮點，銷售增長6%到697億美元，超越分析師預期的686億美元，且服務收入創新高，因活躍的蘋果裝置已超過22億台。

蘋果的服務業務，包括App Store、iCloud、Apple Pay和Apple TV，上季營收231億美元，比前一年的207億美元大幅成長11% ，繼續擴大在該公司業務裡的占比。

上季淨利為339億美元，不如去年同期的300億美元。稀釋每股盈餘為2.18美元，較一年前增長16%，高於預期的2.11美元。

財報發布前夕，蘋果推出了售價3499美元的混合實境（MR）頭戴式裝置Vision Pro。該裝置使公司進入了自2015年來的首個重要新類別，同時也將蘋果帶入一個陌生領域：虛擬實境和擴增實境。

執行長庫克還表示，蘋果將在今年宣布AI功能。目前，蘋果的科技同業都在向AI領域傾注資金，投資人對該公司在該議題的最新進展翹首以待。

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