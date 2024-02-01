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私募業瘋什麼？ KKR募資64億美元 投入亞洲基建

編譯吳孟真／綜合外電
美國私募基金KKR最新的亞洲基礎建設基金，募得了64億美元，將投入亞洲的再生能源、公用事業和交通等領域。 美聯社
美國私募基金KKR最新的亞洲基礎建設基金，募得了64億美元，將投入亞洲的再生能源、公用事業和交通等領域。 美聯社

美國私募基金KKR為其最新的亞洲基礎建設基金募得64億美元，創下其在亞太地區的泛區域基礎建設基金募資金額最高紀錄，預計投資於當地再生能源、電力和公用事業、水和廢水、數位基礎設施和交通等領域。

英國金融時報（FT）報導，近月來全球私募基金積極投入基礎建設領域，包含能源轉型和數位化建設，投資人也在經濟波動較大的時期，一窩蜂轉向這類長期且有穩定報酬率的投資類別。

其中，美國投資管理機構貝萊德（BlackRock）斥資125億美元，收購全球基礎建設合夥公司（Global Infrastructure Partners），澳洲銀行和麥格理集團（Macquarie）為新的歐洲基礎建設基金籌得創紀錄的逾80億歐元；此外，黑石（Blackstone）、Stonepeak和I Squared Capital等公司，皆表示對該領域的興趣日益濃厚。

KKR目前所管理的亞洲基礎建設基金規模總計已達130億美元，但資金多數未用於中國大陸，而是集中在印度和東南亞等其他地區。

KKR亞太地區基礎建設部門主管路伯夫（David Luboff）表示，這筆新的基金將用於紀錄良好，且在投資機會和法規方面皆支持外資的地區。

目前KKR已投資6.5億美元於印度脫碳集團Serentica Renewables，也以8億美元收購新加坡電信公司Singtel數據中心業務20%的股份，並投入4億美元在亞洲海底電纜公司OMS Group。

至今，KKR亞洲基礎建設基金的130億美元，僅不到2%用於中國。由於中國經濟成長放緩且和美國的地緣政治緊張加劇，外資已逐漸失去在當地的投資意願。

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