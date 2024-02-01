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737 Max風波仍未止息 波音暫停發布2024年財測

編譯簡國帆／綜合外電
波音公司上季虧損比市場預期小，但因為737 Max飛機問題，而少見地未發布今年財測。路透
波音公司上季虧損比市場預期小，但因為737 Max飛機問題，而少見地未發布今年財測。路透

美國飛機製造商波音公司（Boeing）上季虧損比市場預期小，營收和自由現金流也優於預期，但因為737 Max飛機問題，而少見地未發布今年財測。市場也更關注波音對737 Max危機、及監管當局整頓行動的回應。

波音1月31日公布，去年第4季度經調整後每股虧損47美分，少於分析師預估的76美分。上季營收成長10%至220億美元、自由現金流29.5億美元，則都高於華爾街預測。波音也證實以每月38架的速度生產737家族飛機，符合先前指引，在美國聯邦航空總署（FAA）滿足於該公司改善品質的進展前，都將維持這個生產步調。

波音執行長凱爾洪（Dave Calhoun）也在記者會上表示，先前阿拉斯加航空一架737 Max 9艙門掉落事件的背後「問題是我們造成的」。他表示，還在調查事故的根本原因，但最終責任應由波音承擔。

波音打破傳統，不願今年的財測與交機量預測等業績指引，執行長凱爾洪（Dave Calhoun）在一份備忘錄向員工表示：「雖然我們常利用每年此時分享或更新我們的財務和運營目標，但現在不是這樣做的時候」，「我們將專注於每一架飛機，同時儘一切可能支持我們的客戶，遵循監管機構的引導，並確保我們所做的一切都符合最高的安全和品質標準」。

波音也請求投資人保持耐心，因為客戶、監管機構和國會議員都希望波音採取行動解決疫後製造短缺問題，也很重要。凱爾洪說，本月稍早被FAA要求停飛的171架Max 9中，有129架已恢復服務，他同日受訪時說，相信艙門掉落議題已完全在掌控中。

財務長威斯特（Brian West）表示，仍有信心在2025~2026年達成約100億美元的自由現金流、及每月生產50架737飛機，重申2022年11月提出的目標。他也說，波音目前庫存有200架Max客機與60架787夢幻客機，多數將在今年交機。

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