WSJ：聯準會降息之前可以採取的最佳理財動作

在不遠的將來可能降息。圖為聯準會主席鮑爾。(歐新社)

一般認為聯邦準備理事會(Federal Reserve)在不遠的將來可能降息 ，專家指出，條件最好的銀行存款帳戶利率 ，吸引力可望繼續維持幾個月不變。華爾街 日報分析，聯準會降息之前，消費者可以考慮把錢放進定存，鎖定目前的較高利率。

理財顧問貝爾(Larry Bell)說，即使聯準會在今年5月或6月降息，消費者還是有機會找到不錯的銀行存款利率。

報導指出，目前存款帳戶(savings account)利息調件最好的是韋伯斯特銀行(Webster Bank)的網路銀行BrioDirect，目前利息有5.35%，Poppy Bank則對1000元以上存款提供5.5%利率。報導指出，這些存款利率都能對抗通膨，目前通膨率約3.4%。

華爾街日報分析，各種跡象清楚顯示，到了今年底利率肯定將調低，到時候想找到5%的存款帳戶利率將不容易，手邊若有短期之內不會動用資金的民眾，不妨考慮定存(certificate of deposit，CD)。奧卡拉社區信用合作社(Ocala Community Credit Union)的1年定存利率6.4%，整合第一聯邦信用合作社(Integra First Federal Credit Union)1年定存利率5.9%，加拿大帝國商業銀行美國分行(CIBC Bank U.S.A)網路銀行1年定存利率5.7%。

條件最優的2年定存利率則在4.5%到5%之間，但消費者要注意定存提前解約(early withdrawals)將面臨罰款，金額大約6個月的利息所得。