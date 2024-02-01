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聯準會澆熄市場預期3月降息希望 亞股多收跌

中央社香港1日綜合外電報導
聯準會官員表示，在對通膨朝2%的目標持續前進更有信心以前，不太可能開始降息。（中央社）
聯準會官員表示，在對通膨朝2%的目標持續前進更有信心以前，不太可能開始降息。（中央社）

聯邦準備理事會（Fed）對市場預期3月降息心理澆冷水後，引發華爾街股市賣壓，亞洲股市今天追隨美股頹勢多走跌。

此外，科技大廠微軟（Microsoft）、Google母公司Alphabet財報欠佳也對美股帶來打擊。同時，投資人也關注香港法院本周對中國恆大發出清算令危機的最新發展。

聯準會昨天召開外界引頸期盼的決策會議，決策官員坦承通膨朝正確方向發展，並預期今年借貸成本將自20年高點調降。

不過，聯準會官員表示，在對通膨朝2%的目標持續前進更有信心以前，不太可能開始降息。

保德信全球投資管理固定收益（PGIM Fixed Income）策略師皮特斯（Greg Peters）表示，通膨已遠低於2022年見到的40年高點，聯準會現在的工作可能更加艱難，市場恐出現更多波動。

前兩個交易日累計挫跌逾3%的港股今天微幅收高，恆生指數收漲0.5%，來到15566.21點。上海綜合股價指數收跌0.6%，來到2770.74點。日經指數收跌0.8%，來到36011.46點。

至於其他亞股表現，首爾、威靈頓、台北股市都收漲。新加坡、雅加達、馬尼拉股市則收跌。

蘋果（Apple）、亞馬遜（Amazon）和臉書（Facebook）母公司Meta將於未來幾天公布財報。

聯準會 投資 降息

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