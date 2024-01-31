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愛迪達警告北美銷售挑戰 拖累運動用品業者股價重挫

編譯簡國帆／即時報導
愛迪達今年全年展望激起市場對北美這塊關鍵市場運動服飾需求趨緩的憂慮。（路透）
愛迪達今年全年展望激起市場對北美這塊關鍵市場運動服飾需求趨緩的憂慮。（路透）

德國運動用品大廠愛迪達（Adidas）1月31日意外提前公布去年財報，儘管財報數字不差，今年的全年展望卻激起市場對北美這塊關鍵市場運動服飾需求趨緩的憂慮，股價31日收盤挫跌2%，在美國掛牌的ADR更重挫9%，更在運動用品類股引發震波。

根據未稽核的初步數據，愛迪達去年整體營收下滑5%至214億歐元（231億美元），高於分析師預期，以常態匯率計算的營收則是零成長，也略優於該公司先前預估的下滑低個位數百分比。愛迪達表示，去年10月終結和Ye打造「Yeezy」品牌的合作關係，對營收造成5億歐元的拖累。

愛迪達去年營業利益為2.68億歐元，優於先前預期的營損1億歐元，主因為持續出售Yeezy庫存，今年計畫繼續以成本價銷售其他的Yeezy產品，不會減記，可望帶進約2.5億歐元，但因為是以成本價出售，不太可能影響營業利益。愛迪達預定3月13日正式公布結果。

愛迪達預期，今年銷售將成長中間個位數百分比，因為正跨過好幾個阻礙，包括北美銷售遲滯、匯率波動不利、以及出清其餘Yeezy庫存的挑戰。愛迪達並未提前公布北美事業的具體數字，但執行長古爾登（Bjorn Gulden）表示，該市場遭逢挑戰。

愛迪達預期今年以常態匯率計算的銷售預估將成長中間個位數百分比，約符合分析師預期，營業利益將約為5億歐元，比華爾街預期低了將近60%。古爾登說：「在2024年，我們預期銷售將平平開始，但之後逐季改善。」

愛迪達的展望也衝擊其他零售業者股價，露露檸檬（Lululemon）股價31日收盤重挫5.7%，Under Armour跌3.7%，Nike也跌2.5%。

此前，Puma上周公布的初估財報令人失望，Nike去年12悅也警告世界各地的消費者行為轉趨審慎，不利營收成長。Wedbush分析師尼克奇指出，大型運動用品品牌似乎顯然持續遭遇逆風，Under Armour等業者的風險可能較高，特別是因為愛迪達警告北美市場的挑戰。Under Armour預定2月8日公布上季財報。

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