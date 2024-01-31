鮑爾說3月不降息 道指大跌317點

聯準會主席鮑爾表示可能不準備在3月降息，股市聞訊暴跌。路透

聯準會 主席鮑爾 表示可能不準備在3月降息 ，股市聞訊暴跌。

道瓊工業指數下跌317.01點或0.82%收3萬8150.3點。史坦普500指數下跌79.32點或1.61%至4845.65點。那斯達克指數下跌345.89點或2.23%收1萬5164.01點。

這是道指去年12月以來單日表現最差。對於史指來說是9月以來最糟糕的一天；對於那指來說，這是10月以來最糟糕單日走勢。

鮑爾表示：「我認為委員會不太可能在3月會議上達到確定3月要這麼做的時機信心水平。」評論發表後，主要股指觸及盤中低點。

交易員密切關注聯準會的公告，尋找何時開始降息的跡象。鮑爾的說法似乎為市場對3月降息的預期潑了一盆冷水，並指出需要進一步令人鼓舞的通膨數據。

話雖如此，聯準會仍達成交易員的期待，刪除了聲明中暗示仍存在緊縮傾向的部分。聯準會刪除了「額外政策緊縮」一詞。

鮑爾補充說：「我們認為，我們的政策利率可能在本輪緊縮周期中已達到峰值；如果經濟按預期大體發展，那麼在今年某個時候開始放鬆政策限制可能是適當的。」

美國公債殖利率上下波動，指標10年期公債殖利率跌至3.9%。

由於令人失望的廣告收入蓋過優於預期的獲利和銷售額，Alphabet下跌7.35%，為10月25日以來最糟單日走勢。同行科技公司微軟和AMD在發布上季業績後因財測低於預期而分別下跌2.69%和2.54%。

波音公司上季業績超出分析師對營收和獲利的預期，股價上漲5.3%。波音公司執行長卡爾霍恩(Dave Calhoun)表示，該公司最近受到737 Max 9相關問題的困擾，促使波音公司將重點放在安全上。

31日的下跌侵蝕了本月漲幅，但1月所有三大股指均出現上揚。史指上漲1.6%，道指上漲1.2%，那指上漲1%。

在聯準會主席鮑爾表示，3月會議「不太可能」降息後，比特幣價格下跌2%。

根據Coin Metrics的數據，加密貨幣價格下跌1.73%至4萬2884.05元。以太幣下跌3%至2302元，而Solana下跌5%，與Cosmos相關的代幣下跌4%。

雖然傳統投資人將比特幣視為一種新興的、高風險的資產，但與規模較小、風險較高的山寨幣相比，加密貨幣投資者將其視為一種價值儲存手段。

Grayscale Investments研究主管潘朵(Zach Pandl)表示：「雖然通膨有所下降，但聯準會今天表示尚未確保物價穩定，因此將暫時延後降息。」「這可能會在短期內使美元走強，並對比特幣構成暫時的阻力。」

2024年開始科技股上漲，推動以科技股為主的那指和那指100上漲超過2%。

隨著1月結束，輝達在那指100中實現最大漲幅，上漲超過24%，並創下2023年5月以來最佳單月漲幅。其他重要贏家包括Netflix、CrowdStrike 和Palo Alto Networks，漲幅均超過16%。

Advanced Micro Devices和ASML本月上漲21%和20.16%，Marvell Technology和Meta Platforms分別上漲16.38%和12.66%。

特斯拉跌幅最大，下跌24.61%。

沃爾夫研究公司表示，短期指標可能顯示市場即將出現喘息空間。

總經理金斯伯格(Rob Ginsberg)表示，看跌期權和看漲期權之間的比率的5天移動均線已落入他所說的「滿足區」。投資人在預計股票價格會上漲時買入看漲期權，在預計股票價格下跌時買入看跌期權。

在這種環境下，他表示投資人應該為未來的短期修正做好準備，「我們傾向於獲利了結並收緊止損。」

雖然金斯伯格表示，近代歷史上曾出現過錯誤訊號，但這通常是「短期喘息或即將出現盤整的一個很好的指標」。

由於美國和伊朗正處於中東地區更直接對抗的邊緣，油價錄得9月以來的首次單月上漲。

美國原油和全球基準布蘭特原油本月分別上漲5.95%和6.09%，但31日因中國經濟數據疲軟而走低。

西德州中質原油3月合約下跌1.77元或2.27%至每桶76.05元。布蘭特原油3月合約下跌1元或1.33%至每桶81.77元。