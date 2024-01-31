我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

想遠距工作？這10家公司在招人

你達標了嗎？50歲平均家庭淨資產超過100萬元

日賺逾億人民幣 寧德時代淨利年增近4成

記者林宸誼／即時報導
2023年11月的廣州車展上，寧德時代展示汽車電池模型。中通社
2023年11月的廣州車展上，寧德時代展示汽車電池模型。中通社

全球動力電池龍頭寧德時代30日晚間公告，預計2023年淨利潤人民幣425億元到455億元，年增38.31%到48.07%。相當於每日賺超過人民幣1.16億元（約合1634萬美元）。

不過路透卻認為，由於需求放緩和激烈競爭，寧德時代2023年成長大幅弱於上年。相比之下，2022 年淨利潤成長92.89%。這家全球最大的電動車電池製造商，一直面臨著較小的競爭對手的挑戰，以及最大的電動車市場大陸需求放緩的挑戰。

寧德時代表示，由於國內外新能源行業保持較快增長速度，動力電池及儲能產業市場持續增長，「雙碳」目標下向清潔能源轉型趨勢明確。

根據中國動力電池產業創新聯盟最新統計數據，2023年1到12月，大陸動力電池累計裝車量387.7GWh，年增31.6%。其中三元電池累計裝車量126.2GWh，占總裝車量32.6%，累計年增14.3%；磷酸鐵鋰電池累計裝車量261.0GWh，占總裝車量67.3%，累計年增42.1%。

其中，寧德時代以167.1GWh的裝車量排名第一，市占率為43.11%，市佔超越比亞迪15.9個百分點。三元動力電池裝車方面，寧德時代以78.33GWh的裝車量排名第一，市占率為62.08%，市占超越第二名的中創新航50.18個百分點。

而根據全球資訊機構SNE research已發布的數據，在全球範圍內，2023年1到11月，全球登記的電動汽車（EV、PHEV、HEV）電池裝車量約為624.4GWh，比2022年同期增長41.8%。

其中，寧德時代以233.4GWh裝車量居榜首，年增48.3%，市占率為37.4%，相較於前一年35.7%上升1.7個百分點，相較於1到10月的36.9%增加0.5個百分點，在全球電池供供應商中唯一佔據35%以上的市占。

SNE Research分析表示，寧德時代的電池廣泛應用於廣汽埃安Y、吉利汽車旗下的極氪001以及特斯拉Model 3/Y、BMW iX、賓士EQS等國內外新能源乘用車車型，銷量持續高位，預計未來還將呈現增長趨勢。

此外，得益於以特斯拉為首的汽車整車廠越來越多地採用磷酸鐵鋰電池，2023年1到11月，寧德時代在除大陸以外的海外市場電池裝車量年增近兩倍。

特斯拉 電動車 利潤

上一則

這公司曾是歐普拉最愛、市值60億 為何股價跌到0.74元？

延伸閱讀

市值達標獲1%股票？法官裁定馬斯克無權領特斯拉550億

市值達標獲1%股票？法官裁定馬斯克無權領特斯拉550億
電動車充電排長龍 華人自己裝 省時省錢

電動車充電排長龍 華人自己裝 省時省錢
挪威主權基金 加碼台積電 增持比亞迪至0.57%

挪威主權基金 加碼台積電 增持比亞迪至0.57%
美股最錢線／電動車遭鄙棄 減肥藥成新寵

美股最錢線／電動車遭鄙棄 減肥藥成新寵

熱門新聞

市場樂觀認為，聯準會降息將推動新興國家債市上漲。圖為巴西里約熱內盧的外幣兌換店。（路透）

30年難得一遇：聯準會降息 料將推動這些國家債券上漲

2024-01-28 20:17
美超微創辦人梁見後。（美超微／提供）

美超微一年漲幅逾430%贏過Nvidia 梁見後躋身億萬富豪

2024-01-24 04:18
特斯拉（Tesla）25日股價大跌12%，市值蒸發800億美元。（路透）

特斯拉市值狂瀉800億美元 投資人如今更愛減肥藥廠

2024-01-25 20:57
加州癌症藥物開發商CG Oncology執行長關心（Arthur Kuan）。（取材自CG Oncology官網）

癌症藥物開發商CG Oncology掛牌首日飆漲96% 執行長是台裔

2024-01-25 22:06
美股史坦普500指數23日連續第三個交易日收盤創新高，一掃2024年初時步履蹣跚的陰霾。（路透）

美股近日迭創新高不令人意外 說穿了只是這個原因

2024-01-24 06:17
摩根士丹利知名分析師摩爾（Joseph Moore）看好威騰（Western Digital）股價有超過25%的上漲潛力。（路透）

Nvidia不再是大摩首選晶片股 另一家即將分拆的公司更被看好

2024-01-23 18:51

超人氣

更多 >
夏威夷遭潑化學液體女教師永久毀容 嫌犯前科累累

夏威夷遭潑化學液體女教師永久毀容 嫌犯前科累累
倫敦鋼琴事件中國女 再發片批鋼琴家「惡意碰瓷」

倫敦鋼琴事件中國女 再發片批鋼琴家「惡意碰瓷」
谷歌工程師殺妻案 友：曾羨慕陳立人夫婦在灣區早早穩定下來

谷歌工程師殺妻案 友：曾羨慕陳立人夫婦在灣區早早穩定下來
幫送外賣途中聽到槍響 芝加哥53歲華人廚師身中多槍身亡

幫送外賣途中聽到槍響 芝加哥53歲華人廚師身中多槍身亡
高舉血淋淋塑膠袋…男「斬下親父頭顱」還拍片 疑因痛恨美政府引殺機

高舉血淋淋塑膠袋…男「斬下親父頭顱」還拍片 疑因痛恨美政府引殺機