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歷史顯示 Fed在未衰退時大舉降息 股市恐暴跌

編譯陳苓／綜合外電
歷史顯示，Fed若在經濟尚未衰退前就大舉降息，股市恐怕會有嚴重的下行風險。路透
歷史顯示，Fed若在經濟尚未衰退前就大舉降息，股市恐怕會有嚴重的下行風險。路透

美國聯準會（Fed）在美東時間31日下午2時公布利率決策，市場已認定會按兵不動，外界將從主席鮑爾的決策會後記者會談話等來推敲降息時間點。市場熱切期盼Fed下砍利率，但歷史顯示，官員若在經濟尚未衰退前就大舉降息，股市恐怕會有嚴重的下行風險。

Business Insider報導，聯邦資金利率期貨顯示，投資人認為，今年底利率降至4.00%~4.25%的機率為32%，降至3.75%~4.00%的機率為37%。由於目前利率為5.25%~5.5%，這代表他們估計2024年將降息五或六次。

DataTrek Research共同創辦人柯拉斯（Nicholas Colas）和拉貝（Jessica Rabe）在報告中寫道，Fed在經濟尚未衰退、或尚未即將落入衰退時，就在一年內降息1.25個百分點以上，過去44年來只有一次。

那一次是發生在1985~1986年的降息周期。策略師指出，此一政策寬鬆周期帶動股市大漲，史坦普500指數在1985、1986年分別勁揚31%、18%。但降息不久後，「黑色星期一」在1987年10月19日登場，當日史坦普500一天內崩跌20%，道瓊指數也急殺23%。

據DataTrek，經濟衰退尚未逼近時，就降息超過1個百分點，可說是幾乎毫無前例。

柯拉斯和拉貝表示：「Fed深知1985~1986年的警示故事，目前絕對政策利率已經走低，他們有更多理由對2024年的降息速度保持審慎。」

降息 利率 史坦普500

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