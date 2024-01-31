財測利多加持 諾和諾德市值衝破5,000億美元關卡

受到強勁財測激勵，丹麥藥廠諾和諾德的市值在1月最後一天漲破5,000億美元，為繼LVMH之後，第二家達此里程碑的歐洲公司。 路透

受到強勁財測的利多激勵，諾和諾德公司（Novo Nordisk ) 市值在1月31日盤中漲破5,000億美元關卡，這家減肥藥製造商成為繼法國精品巨頭LVMH之後，第二家達此里程碑的歐洲企業。

這家生產糖尿病藥胰妥讚（Ozempic）和減肥藥Wegovy注射劑的丹麥公司，將去年的漲勢延續到今年初，因為投資 人繼續押注對這類食慾抑制劑（GLP-1）的強勁需求。這檔股票在2023年漲了49%，早在同年9月就取代LVMH，成為市值最高的歐洲公司，後者市值在去年4月突破5,000億美元後，就持續回落。

諾和諾德1月31日發布的財報證實了這項趨勢，上季獲利躍增62%至220億丹麥克朗（32億美元），符合分析師預期。但該公司預估，以固定匯率 計算，今年的營收將激增多達26%，營業利益則將飆升29%，盤中股價上漲4.1%，稍後漲幅收歛至1.46%。

諾和諾德執行長約根森（Lars Fruergaard Jørgensen）表示：「我們對於2023年的強勁表現非常滿意，這也反映出全球逾4,000萬人現在受惠於我們的創新糖尿病及肥胖症治療。」

彭博行業研究（BI）分析師夏哈（Michael Shah）表示：「我們認為GLP-1供應的改善，將支持今年Wegovy銷售額增加近一倍，並支持Ozempic持續成長勢頭。」他並表示，諾和諾德的2024年的指引看起來「保守」。

但隨著去年底美國禮來公司（Eli Lilly）的Zepbound在美國推出，諾和諾德恐在蓬勃發展的減肥市場首次面臨競爭。因此，儘管諾和諾德股價今年上漲了近9%，有些分析師仍對該公司能否複製去年的出色表現持疑。根據彭博資訊彙編的數據，預計未來12個月諾和諾德將下跌3%左右。