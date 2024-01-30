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三星電子上季晶片虧損45億美元 晶片需求回升路途坎坷

編譯劉忠勇／綜合外電
三星電子晶片部門營業損失2.18兆韓元，甚於分析師所料。(路透)
三星電子晶片部門營業損失2.18兆韓元，甚於分析師所料。(路透)

三星電子公布獲利連續四季下降，晶片和電子產品需求復甦期待已久，卻遲未實現收益。三星電子周三早盤一度下跌1.2%，表現不如南韓股市大盤。

三星電子公布去年第4季度淨利下降74%，至6.02兆韓元（45億美元），遠優於分析師原估的3.16兆韓元，部分要歸功於多達2.82兆韓元的抵稅優惠。其中三星電子晶片部門營業損失2.18兆韓元，甚於分析師所料。

營業利益為2.8兆韓元，營收67.8兆韓元，符合本月初公布的初值。

三星電子發布新聞稿說：「儘管有利率政策帶來波動、業界減產以及其他因素的關係，我們預料記憶晶片事業可望持續復甦。」

Eugene投資證券分析師 Lee Seung-Woo說：「三星股價表現疲弱，因為HBM落後SK海力士，晶圓製造也遠遠落後於台積電。」「如果三星在這兩個領域有所改善，或許可以期待股價會有較佳表現。但當下市場對沒有什麼期待。」

三星表示，去年資本支出53.1兆韓元，其中48.4兆韓元用於半導體，主要專注於先進製程。三星電子強調：「我們將積極處理高階產品需求，並確保獲利力。」

相較之下，SK海力士日前公布五季來的首見營業利益，反映AI系統中使用的高效能 DRAM 的銷售增加，SK海力士高層也表達對於今年記憶晶片價格上漲的樂觀看法。台積電（2330）也公布積極的業績展望。

三星 晶片 台積電

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