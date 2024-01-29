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豐田連4年蟬聯全球最大汽車製造商 去年賣1120萬輛創紀錄

編譯季晶晶／綜合外電
豐田汽車公布2023年汽車銷量為創空前紀錄的1120萬輛，使其連四年蟬聯全球第一大汽車製造商。（美聯社）
豐田汽車公布2023年汽車銷量為創空前紀錄的1120萬輛，使其連四年蟬聯全球第一大汽車製造商。（美聯社）

豐田汽車2023年汽車銷量又超越福斯（Volkswagen）在內的所有車廠，連續第四年成為全球第一大汽車製造商。

豐田30日表示，2023年全球銷量（包括子公司大發汽車和日野汽車的銷量）比前一年增加7.2%，達到創紀錄的1120萬輛。產量則年增8.6%到1150萬輛。至於福斯，2023年交車量成長12%到924萬輛。

彭博行業研究（Bloomberg Intelligence）資深汽車分析師Tatsuo Yoshida形容：「豐田脫離去年夏天的供應鏈困境，變成生產什麽就賣什麽。」

儘管在全球轉向電動車的過程當中進一步落後，但去年供應鏈恢復以及北美和歐洲需求穩定，有助豐田提高產量，並自海外市場獲得豐厚利潤。與此同時，全球大部分地區對混合動力車的需求依然居高不下且穩定。

豐田雖鞏固了主導地位，但陸企比亞迪去年超越特斯拉、躍居全球最大電動車製造商，引發最多討論。總部在深圳的比亞迪只銷售電動車和插電式混合動力車，2023年銷量約302萬輛。特斯拉去年則交付了181萬輛車。

相較下，豐田僅賣出104,018輛電池電動車。豐田原訂3月截止的今年度要賣出20.2萬輛電動車的目標，但11月以供需問題為由下調目標至12.3萬輛。

豐田執行長佐藤浩二曾承諾，到2026年，每年將銷售150萬輛電池電動車，2030年將銷售350萬輛。

豐田 電動車 特斯拉

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