科技股財報當前 史指與道指第6次創收盤新高

道指漲幅受限的部分原因是波音公司，本月已下跌21%。737 Max 9飛​​機的門栓在飛行途中爆裂後，股價暴跌。歐新社

華爾街關注幾家大型科技公司的財報和聯準會 的利率政策決定，史坦普500指數上漲並收在歷史新高。

史指上漲36.96點或0.76%至4927.93點，突破25日創下的歷史最高收盤點4894.16點。道瓊工業指數上漲224.02點或0.59%收3萬8333.45點；那斯達克指數上漲172.68點或1.12%收1萬5628.04點。

這也是史指和道指第六次創下收盤紀錄。

本周是財報季最繁忙的一周，史指中有19%的企業將公布財報。引領今年股市走勢的微軟、蘋果、Meta、亞馬遜和Alphabet等大型科技公司將公布業績。投資 人也將關注道指成分股的財報，其中包括波音和默克。

同時，聯邦公開市場委員會(FOMC)將於30日展開為期2天的政策會議。投資人幾乎可以肯定聯準會將保持利率穩定。根據芝商所(CME Group)的數據，聯邦基金期貨市場預計聯準會在本次會議不降息的可能性約為97%。

E-Trade交易和投資主管拉金(Chris Larkin)表示，「本周可能是關鍵，」「如果市場要維持最新的突破，需要避免本周大型科技公司的獲利令人失望；從聯準會獲得令人鼓舞的利率消息，而且就業數據穩定但不太熱。」

在亞馬遜將不再尋求收購該公司的交易的消息傳出後，iRobot下跌8.77%。

波音和其他一些股票的拋售限制了道指本月的漲幅。道指預計1月結束時上漲約1.7%。相較之下，史指和以科技股為主的那指將分別上漲3.3%和4.1%。

道指漲幅受限的部分原因是波音公司，本月已下跌21%。737 Max 9飛​​機的門栓在飛行途中爆裂後，股價暴跌。

Walgreens和英特爾(Intel)也拖累了道指，本月各下跌約13%。十多支道指成分股預計本月收盤時走低。

這些個股走跌在一定程度上削弱了其他漲幅。值得注意的是，IBM引領道指走高，漲幅超過14%。Verizon和默克是第二大漲幅，各上漲約11%。

根據最新新聞稿，美國財政部預計第1季借款7600億元。新聞稿指出，這低於先前估計的8150億元，「主要是由於預計淨財政流量增加和季初現金餘額增加」。

預期的借款減少引發了債券和股票的上漲。10年期公債殖利率 跌至當日最低水準約4.07%，而史指上漲0.76%。

財政部將於31日公布有關更多有關本季融資計畫的細節。

摩根大通表示，市場沒有正確定價通膨高於預期的風險。分析師柯蘭諾維奇(Marko Kolanovic)認為，如果2024年上半年的核心通膨率高於投資人預期，當前的市場反彈可能會受到阻礙。

他寫道：「部分糟糕的通膨數據可能會擾亂債券和股票市場，因為風險市場可能會再次開始定價更高的『硬著陸』可能性。」「對於大型股和信貸來說，這個結果被低估了，經濟衰退的可能性接近於零，因為自10月底以來的強勁反彈，已將信貸和股市推入昂貴的估值區間。」

生技公司Beam Therapeutics上漲16.47%，摩根大通調升該公司的股票評級，指稱該公司將受益於市占率的增加和強大的基因治療產品線。並認為該股明年可能飆漲超過60%。

分析師約瑟夫在最新報告中寫道，「Beam專有的基因鹼基編輯平台在血紅素和肝臟介導的疾病適應症的多種項目中，提供了首創或同類最佳的潛力，在編輯效率、特異性和更大器官系統的編輯方面具有優勢。」血紅素是紅血球中的一種蛋白質。

雖然該公司股價在過去12個月裡暴跌，但約瑟夫認為該公司正處於今年投資人關注的新興主題熱點：治療學。

在華爾街昏昏欲睡的一天，伍德(Cathie Wood)的方舟創新ETF(ARKK)仍 奮力向前。

這支Ark旗艦基金上漲4.77%，收復今年來的所有跌幅。

ARKK業績受到特斯拉和Coinbase分別上漲4.19%和6.09%的提振，這兩家公司是該基金最大的兩支持股。