檸檬水含高咖啡因 Panera Bread仍不下架

Panera Bread的提神檸檬水因未標示含高咖啡因，目前陷入訴訟。（路透）

近幾個月來，連鎖餐廳Panera Bread面臨三起不同的訴訟，聲稱其「提神檸檬汁」(charged lemonade)咖啡 因含量過高，導致兩名顧客死亡，另一名顧客出現不可逆轉的健康併發症。

為什麼這家連鎖店仍然繼續在菜單上提供這種飲料呢？

危機公關專家哈格蒂(James Haggerty)指出：「在訴訟中，律師們常常會下意識地做出盡可能少的公開行動，因為他們隱約擔心自己會承擔額外的責任。」他指出，這種做法可以對公司的市場價值產生不利影響，有時可達數億美元。

將這款飲料從菜單中完全刪除可能會被視為暗示承認它的確有問題。但哈格蒂表示：「這是一種成本效益分析；聲譽的損失往往會超過法庭上發生的任何事情。」

他補充說：「歷史一再表明，負面宣傳給公司帶來的損失將遠遠超過任何訴訟。」

訴訟宣稱廣告不明確

這兩起非正常死亡訴訟都指控「提神檸檬水」沒有明確標示其咖啡因含量高，也沒有向顧客發出警告。

30盎司的大杯檸檬水含有高達236毫克的咖啡因。 美國食品藥物管理局(FDA )表示，「對於健康成年人」來說，咖啡因的安全攝取量通常為每天約400毫克，差不多是四到五杯咖啡。

第一起訴訟由一名患有心臟病的21歲大學生家人於去年10月提出，指控她在不知情的情況下喝了「提神檸檬水」，因為她「有理由相信這是一種含有適當咖啡因的傳統檸檬水或電解質運動飲料」，可以安全飲用。訴訟指出，Panera沒有在商店中將檸檬水正確標示為能量飲料，從而誤導了消費者。

同樣，第二起訴訟由一名患有染色體缺陷症、多動症和高血壓的46歲男子家人於去年12月提起，聲稱該產品沒有正確標示。

1月中旬提起的第三起訴訟指稱，自從去年4月某一天飲用兩杯半的「提神檸檬水」後，一名沒有任何潛在健康問題的女性現在出現不規則心悸症狀，並須定期服用藥物來調節她的心跳。

訴狀宣稱：「她點單這款飲料的主要原因是它廣告宣傳為『植物性』和『單純』。」

投訴書寫道：「這種行銷對於弱勢群體、兒童和成人來說尤其危險，他們有理由相信這種產品是檸檬水並且可以安全食用。」投訴還補充說，這種飲料也很危險，因為它是由員工在場所調和的，所以其咖啡因含量並沒有嚴格控制。

在10月提起第一起訴訟後，Panera表示正在調查此事。去年12月第二宗訴訟提出後，該公司表示，調查顯示該男子的死亡「並非由該公司的一種產品引起；Panera堅定地支持我們產品的安全性。」

標示不明或貼錯標籤的食品是最明顯的公共危害。雜貨連鎖店Stew Leonard's1月底召回去年11月初至12月底在康州兩家門市出售的香草和巧克力佛羅倫薩餅乾，這些餅乾「未註明含有花生和雞蛋 」。

該公司在召回通知中表示：「對花生或雞蛋過敏或嚴重敏感的人如果食用這些產品，將面臨嚴重或危及生命的過敏反應風險。」並補充說，「根據報導，有一起死亡事件可能與此貼錯標籤的產品有關。」

政府什麼時候介入？

聯邦監管機構先前已介入，對消費品中的咖啡因含量發出警報。2010年FDA向4家在酒精飲料中添加咖啡因的飲料製造商發出警告，促使這些公司暫停生產這些飲料。

2018 年，FDA在得知「至少有兩例健康人士因產品死亡」後，建議消費者不要使用「含有純咖啡因或高濃縮咖啡因」的膳食補充劑。

FDA發言人表示，「根據《聯邦食品、藥品和化妝品法案》，企業有責任確保其產品中咖啡因的使用是安全的。根據該法案，添加到食品中的任何物質在預期使用條件下都必須是安全的。該成分的安全使用包括預期的服用量。

代表非酒精飲料製造商、包括在美銷售的95%能量飲料的《美國飲料協會》(ABA)，為能量飲料的標示和行銷提供了一套主動規則。

其中一項規定禁止製造商向12歲以下兒童推銷其能量飲料；另一項規定飲料標籤「不得催促過度或過快的飲用」。

此外，根據規則，這些飲料必須貼有警告聲明，大意是：「不建議用於兒童、孕婦或哺乳期婦女，或對咖啡因敏感的人。」

雖然Panera及其母公司JAB Holding Company都不是ABA成員，但公眾的關注似乎影響了Panera遵循ABA準則的廣告。該公司在1月似乎開始採取措施強調飲料中的咖啡因含量及其可能帶來的風險。

距離第一起非正常死亡訴訟提起一個多月後的去年8月底，Panera的線上菜單已簡單地註明該飲料「以植物為基礎，單純，咖啡因含量與我們的深度烘焙咖啡一樣多」。

到去年12月5日，該連鎖店收到第二起非正常死亡訴訟的同周，該連鎖店的線上菜單上中「提神檸檬水」圖片出現粗體字母，註明「含有咖啡因」。 每種檸檬水口味的各個頁面上的產品描述現在為：「含有咖啡因，請適量使用。不建議兒童、對咖啡因敏感的人、孕婦或哺乳期婦女飲用。」