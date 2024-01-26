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史指那指中止6連漲 三大股指疫來漲幅逾倍

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史指那指中止6連漲 三大股指疫來漲幅逾倍

財經新聞組記者張大仁／即時報導
史坦普500指數收盤小幅走低，但由於最新的經濟數據強化了經濟的積極前景，本周收漲。（路透）
史坦普500指數收盤小幅走低，但由於最新的經濟數據強化了經濟的積極前景，本周收漲。（路透）

史坦普500指數收盤小幅走低，但由於最新的經濟數據強化了經濟的積極前景，本周收漲。

史指小3.19點或0.07%至4890.97點。受英特爾財報公布後下跌影響，那斯達克指數下跌55.13點或0.36%至1萬5455.36點。道瓊工業指數逆勢上漲60.3點或0.16%至3萬8109.43點，創歷史新高。目前，所有三大主要平均值均較疫情期間低點上漲超過100%。

雖然漲跌互現，但主要股指本周仍全面上漲。史指上漲約1.1%，而以科技股為主的那指上漲約0.9%，藍籌股道指上漲約0.7%。

下跌結束了史指和那指連續6天的上漲走勢。截至25日收盤，史指已連續5個交易日收於歷史新高，為2021年11月以來最長的連續收盤紀錄。

本周美股因令人鼓舞的經濟數據而受到提振。

26日的數據顯示，12月核心個人消費支出(PCE)物價指數月增幅與經濟學家的預測一致，但年增率略低於預期。它是制訂貨幣政策的聯準會首選通膨指標。

在此之前，國內生產毛額(GDP)數據顯示第4季經濟成長高於預期。強化了投資人對經濟避免嚴重衰退的希望。

Spouting Rock Asset Management首席策略師威廉斯(Rhys Williams)表示：「本周所有經濟數據，包括GDP和PCE都表現良好。」「這讓每個人都感到安慰。 我認為這的確證明我們仍處於潛在的『金髮姑娘』著陸階段，經濟略有疲軟，但仍然樂觀。」

但一些個股在公布財報後遭到拋售，限制了本周漲幅。

晶片製造商英特爾在發布令人失望的第1財季財測後，股價下跌11.91%。半導體公司KLA公布第3財季財測後，下跌6.6%。

另一方面，美國運通(American Express)公布優於預期的全年獲利財測後，股價上漲7.1%。推動道指減輕了英特爾下跌的拖累。

其他方面，散戶喜愛的特斯拉本周創下去年10月以來最糟單周走勢，全周下跌13.64%。這家電動車製造商公布令人失望的財報並警告2024年將出現麻煩後，股價下跌。

線上投資平台TradeStation市場策略全球主管羅素(David Russell)表示，最新通膨數據顯示，即使消費者支出加速，但物價壓力正在緩解，軟著陸似乎「越來越明顯」。

他說，「現在最大的問題是：在沒有迫切需要的情況下，鮑爾將以多快的速度實現政策正常化。」「未來數據不那麼重要，聯準會的內部對話更重要。」

26日的交易時段代表了1月最後4個交易日的開始。根據Bespoke Investment Group的數據，當史指在過去4個交易日上漲時，歷史上該指數也以正值結束當月。

1953年至2023年的數據顯示，當史指進入最後4個交易日漲幅超過2%時，有66.7%的機會收盤上漲，中位數漲幅為0.63%。

投資人似乎在新的一年重新調整債券投資組合。美國商銀信貸策略師塞利格(Yuri Seliger)在最新報告中表示，高等級信貸基金預計將創下2021年1月以來最大單月資金流入。

他說，「債券基金和ETF資金流回報往往會落後一個月左右。因此，11月和12月利率大幅上漲導致1月大量資金流入高等級。」

轉向此類債券基金可能代表投資人願意退出國債和貨幣市場基金以承擔更多風險，同時也為聯準會降息做好準備。

市場專業人士對本周公布的GDP和PCE數據表示讚賞，但這並不意味著預計聯準會在不久的將來降息。

這兩個數據點描繪出一幅經濟正在降溫但並未陷入衰退階段的圖像，提振了投資人的樂觀情緒。

話雖如此，根據CME FedWatch工具，交易員預計聯準會在下周政策會議上維持利率不變的可能性超過97%。3月會議利率也不變的機率為52%，較一個月前的17%大幅提升。

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