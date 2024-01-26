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史坦普500今年能否漲二位數？要看2年期美債殖利率

編譯湯淑君／綜合外電
分析師認為，史坦普500指數今年能不能繼續締造二位數漲幅佳績，或許可從美國2年期公債殖利率一窺究竟。路透
分析師認為，史坦普500指數今年能不能繼續締造二位數漲幅佳績，或許可從美國2年期公債殖利率一窺究竟。路透

美國股市2023年漲勢凌厲，2024年初乘勝追擊，史坦普500指數一連五個交易日改寫新高紀錄。分析師認為，史坦普指數今年能不能繼續締造二位數漲幅佳績，或許可從美國2年期公債殖利率一窺究竟。

MarketWatch報導，DataTrek Research共同創辦人柯拉斯形容，美國2年期公債「是世上最重要的證券」，至少就判讀美股史坦普500指數走向而論是如此。

2年期殖利率左右美股漲跌

柯拉斯說，2022年初至今，2年期美債殖利率走勢上揚、持穩或下滑，對史坦普500指數的表現顯然影響甚大，他並舉以下例證：

--2022全年：2年期殖利率從0.8%升至4.4%，期間史坦普500指數重挫19.4%

--2023年1月至7月：2年期殖利率大致持穩（一度在區域銀行倒閉風暴中急遽下滑）且未升破5%，期間史坦普500指數勁漲19.5%

--2023年8月至10月：2年期殖利率升到5.2%觸頂，期間史坦普500指數下跌8.6%

--2023年11月至2024年1月：2年期殖利率降到4.3%左右，史坦普500指數大漲16.5%

2年期殖利率與史坦普500關聯性

柯拉斯強調，2年期美債殖利率與史坦普500之間不僅有關聯性，更有因果關係。

他解釋，2年期殖利率反映市場對聯邦資金利率未來24個月的預期，就近幾年而言，從2年期殖利率走勢可見投資人一直設法猜測短期利率必須升到什麼地步，才足以把美國通膨率壓回聯準會（Fed）的2%目標。

2年期殖利率之所以左右美股走勢，是因為殖利率走高時，市場憂慮Fed政策利率最終落點可能遠高於目前水準。柯拉斯說：「這導致衰退鬼影幢幢，畢竟美國經濟對升息的抗壓性有其限度，一旦升到某種水準就可能承受不了而垮下來。沒人知道那個水準在哪裡，所以市場不樂見殖利率明顯升高。」

柯拉斯指出，特別是2年期殖利率一躍上5%這個重要心理價位，就觸動股票投資人心中的警鈴大響。去年8月至10月美股回跌，一大導火線就是殖利率升破5%、甚至看來還會繼續衝高。近來殖利率回落，已減輕那些顧慮。

三因素造成今年初關聯性斷裂

不過，今年短期利率升高，股市竟同步上漲。2年期殖利率從年初的4.25%升到目前的4.3%上下，而史坦普年初至今漲了3%左右。

柯拉斯舉三個理由說明何以致此：1.美債殖利率相對持穩（最近殖利率升幅不大）時，股市傾向上漲；2.上月發布的「點狀圖」預估Fed今年降息三次，市場認為那是保守估計，不論猜對猜錯，利率調降展望限縮了2年期殖利率上升空間；3.投資人對Fed利率政策感到安心，只有少數人仍認為Fed會繼續維持利率不變或甚至升息。

2年期殖利率仍將影響史坦普今年漲幅

但他認為，2年期殖利率未來仍將左右美股走勢。畢竟Fed何時啟動降息循環仍是未知數，倘若2年期殖利率下滑，可能是Fed準備展開貨幣寬鬆循環的前兆，「轉鴿」時點愈早來臨，對美股愈有利；而且，2年期殖利率反映市場對2024和2025年Fed利率路徑的預期，一旦下降，意味投資人期待降息循環可望持續數年，而不是今年降幾次就靜止不動。

總之，柯拉斯認為，2年期美債殖利率走勢如何，可能決定2024年史坦普500指數全年漲幅是介於5%與10%之間，還是會達到二位數。他說：「我們認為，第二種情況更有可能，但2年期殖利率會增強我們對那項預測的信心。」

殖利率 史坦普500 美股

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