我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

當街被潑化學液體 夏威夷25歲中國籍女教師重傷

全美首例「氮氣處決」 阿拉巴馬州死囚在抗議聲中伏法

AI投資FTC要查 鎖定微軟、字母及亞馬遜等大公司

編譯簡國帆／綜合25日電
聯邦貿易委員會（FTC）表示，將對微軟、字母、亞馬遜、OpenAI及Anthropic等AI大公司的投資展開廣泛調查。(美聯社)
聯邦貿易委員會（FTC）表示，將對微軟、字母、亞馬遜、OpenAI及Anthropic等AI大公司的投資展開廣泛調查。(美聯社)

微軟、Google母公司字母（Alphabet）及Meta股價因人工智慧（AI）題材，於25日同創新高之際，聯邦貿易委員會（FTC）同日表示，將對微軟、字母、亞馬遜、OpenAI及Anthropic等AI大公司的投資展開廣泛調查。

微軟股價25日收漲0.6%至404.87美元，市值增至3.009兆美元，歷來首度收盤衝破3兆美元，且略高於蘋果的3.002兆美元，成為全球市值最高的上市公司。字母股價大漲2.1%至151.87美元，Meta也略揚0.6%至393.18美元，同創歷史新高。

科技巨擘下周起將陸續公布上季財報，投資人看好AI熱潮與撙節措施、更廣泛的經濟成長、通膨趨緩、以及降息展望，將讓這些企業繳出令人驚豔的成績單。

不過，FTC主席麗娜汗（Lina Khan）25日也在該機構的AI科技高峰會上宣布，將對AI競爭現況展開調查，形容是「對AI開發者與主要雲端服務供應商之間投資與結盟的市場調查」。

主管反托辣斯與消費者保護事宜的FTC，已送出證人傳票給微軟、OpenAI、字母、亞馬遜及Anthropic等五家公司，索取關於最近AI投資與合作的相關資訊。麗娜汗表示，歷史經驗顯示新科技能創造新市場與健全競爭，隨著企業競相開發AI、並從中獲利，FTC也必須預防阻礙這種機會的策略。

微軟已投資OpenAI超過130億美元，之後OpenAI執行長奧特曼遭罷黜的連續劇發展也顯露出OpenAI和微軟的緊密連結，促使英國和歐盟展開反托辣斯評估。

這些公司有45天的時間回覆，微軟表示正在合作。Google則表示，Google雲端服務具有開放性特質，該公司沒有Anthropic的技術沒有排他權利，投資也不包含董事會席次或投票權，Anthropic表示沒有立即評論，亞馬遜也拒絕評論，OpenAI未回應彭博資訊記者的置評請求。

FTC為援引FTC法第六條(b)展開所謂的6(b)研究，是在執法部門之外另行調查AI公司，並能做出民事調查要求，例如命令企業提出特定報告、及書面回答對其事業的問題。FTC將在分析企業提供的資訊後發布報告，但可能費時多年完成。該機構還在敲定2021與2022年展開、對製藥業中間人和供應鏈的研究結果。

雖然FTC是基於研究目的蒐集資訊，但也可能利用所取得的各種細節，發動正式調查。

AI 微軟 投資

上一則

癌症藥物開發商CG Oncology掛牌首日飆漲96% 執行長是台裔

延伸閱讀

AI浪潮下…今年還沒過完1個月 科技業已裁員2萬人

AI浪潮下…今年還沒過完1個月 科技業已裁員2萬人
微軟將裁掉遊戲部門1900名員工 動視暴雪也不放過

微軟將裁掉遊戲部門1900名員工 動視暴雪也不放過
華郵：OpenAI奧特曼已與美國會議員商討興建先進晶圓廠事宜

華郵：OpenAI奧特曼已與美國會議員商討興建先進晶圓廠事宜
微軟市值一度衝破3兆美元 靠AI題材比拚蘋果

微軟市值一度衝破3兆美元 靠AI題材比拚蘋果

熱門新聞

中國回頭買美債令華爾街感到意外。(路透)

中國為何回頭買美債？

2024-01-22 14:21
紐約時報專欄作家克魯曼。圖／路透

中國經濟麻煩大 克魯曼：恐禍延全球 勿幸災樂禍

2024-01-19 08:53
國稅局(IRS)在新冠疫情期間暫停許多追稅措施，如今已恢復正常作業，稅務專家建議民眾若有欠稅，務必繳清。(美聯社)

報稅即將開始 為什麼愈來愈多人要補稅？專家這樣說

2024-01-23 22:20
巴菲特對花旗執行長范潔恩說，應繼續推動整頓措施。美聯社

花旗宣布大裁員後 巴菲特告訴她：整頓腳步不能停

2024-01-20 11:04
摩根士丹利知名分析師摩爾（Joseph Moore）看好威騰（Western Digital）股價有超過25%的上漲潛力。（路透）

Nvidia不再是大摩首選晶片股 另一家即將分拆的公司更被看好

2024-01-23 18:51
美超微創辦人梁見後。（美超微／提供）

美超微一年漲幅逾430%贏過Nvidia 梁見後躋身億萬富豪

2024-01-24 04:18

超人氣

更多 >
47歲華男器捐救3人 愛妻忍悲陪走最後一程

47歲華男器捐救3人 愛妻忍悲陪走最後一程
迎新年大掃除有祕訣 專家提5原則「事半功倍」

迎新年大掃除有祕訣 專家提5原則「事半功倍」
年薪可破10萬 目前需求最熱的遠距工作不是科技

年薪可破10萬 目前需求最熱的遠距工作不是科技
南加沙漠發生6死槍殺案 現場滿地彈殼 屍體死狀慘

南加沙漠發生6死槍殺案 現場滿地彈殼 屍體死狀慘
「繁花」拍3年 胡歌從單身變奶爸 唐嫣為角色撐3年

「繁花」拍3年 胡歌從單身變奶爸 唐嫣為角色撐3年