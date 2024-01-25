AI投資FTC要查 鎖定微軟、字母及亞馬遜等大公司

聯邦貿易委員會（FTC）表示，將對微軟、字母、亞馬遜、OpenAI及Anthropic等AI大公司的投資展開廣泛調查。(美聯社)

在微軟 、Google母公司字母（Alphabet）及Meta股價因人工智慧（AI ）題材，於25日同創新高之際，聯邦貿易委員會（FTC）同日表示，將對微軟、字母、亞馬遜、OpenAI及Anthropic等AI大公司的投資 展開廣泛調查。

微軟股價25日收漲0.6%至404.87美元，市值增至3.009兆美元，歷來首度收盤衝破3兆美元，且略高於蘋果的3.002兆美元，成為全球市值最高的上市公司。字母股價大漲2.1%至151.87美元，Meta也略揚0.6%至393.18美元，同創歷史新高。

科技巨擘下周起將陸續公布上季財報，投資人看好AI熱潮與撙節措施、更廣泛的經濟成長、通膨趨緩、以及降息展望，將讓這些企業繳出令人驚豔的成績單。

不過，FTC主席麗娜汗（Lina Khan）25日也在該機構的AI科技高峰會上宣布，將對AI競爭現況展開調查，形容是「對AI開發者與主要雲端服務供應商之間投資與結盟的市場調查」。

主管反托辣斯與消費者保護事宜的FTC，已送出證人傳票給微軟、OpenAI、字母、亞馬遜及Anthropic等五家公司，索取關於最近AI投資與合作的相關資訊。麗娜汗表示，歷史經驗顯示新科技能創造新市場與健全競爭，隨著企業競相開發AI、並從中獲利，FTC也必須預防阻礙這種機會的策略。

微軟已投資OpenAI超過130億美元，之後OpenAI執行長奧特曼遭罷黜的連續劇發展也顯露出OpenAI和微軟的緊密連結，促使英國和歐盟展開反托辣斯評估。

這些公司有45天的時間回覆，微軟表示正在合作。Google則表示，Google雲端服務具有開放性特質，該公司沒有Anthropic的技術沒有排他權利，投資也不包含董事會席次或投票權，Anthropic表示沒有立即評論，亞馬遜也拒絕評論，OpenAI未回應彭博資訊記者的置評請求。

FTC為援引FTC法第六條(b)展開所謂的6(b)研究，是在執法部門之外另行調查AI公司，並能做出民事調查要求，例如命令企業提出特定報告、及書面回答對其事業的問題。FTC將在分析企業提供的資訊後發布報告，但可能費時多年完成。該機構還在敲定2021與2022年展開、對製藥業中間人和供應鏈的研究結果。

雖然FTC是基於研究目的蒐集資訊，但也可能利用所取得的各種細節，發動正式調查。