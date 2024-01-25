特斯拉市值狂瀉800億美元 投資人如今更愛減肥藥廠

特斯拉（Tesla）25日股價大跌12%，市值蒸發800億美元。（路透）

電動車 大廠特斯拉 （Tesla）示警今年銷售成長幅度會明顯下降後，投資 人關切需求疲軟與中國電動車廠的競爭，特斯拉股價周四暴跌12%，是一年多來最大單日跌幅，市值一天就狂瀉800億美元。累計本月至今，特斯拉市值已蒸發2100億美元。

彭博資訊把淒慘的特斯拉和風光的藥廠禮來（Eli Lilly）做了對比。彭博說，今年投資人該擁有的一些股票當中，電動車廠的位子，已經被研發減肥藥的公司取代。禮來是最近超越特斯拉企業之一，顯示投資人改變胃口了，現在一切與減重有關的，都受到青睞。

禮來股價猛漲，就是因為開發了Mounjaro和Zepbound這兩種減肥藥，有望成為全球最大的醫療健保公司。類似的期望，已經讓同樣研發出減肥藥的丹麥藥廠諾和諾德（Novo Nordisk），躍升為歐洲市值最高的公司。

彭博指出，特斯拉曾經是史坦普500指數中的第五大公司，現在不僅讓位給禮來和博通（Broadcom），連前十名的地位都難保。特斯拉股價周四的重挫，讓它的市值降至約5800億美元，禮來的市值則是略高於5950億美元。

Interactive Brokers首席策略師Steve Sosnick說：「市場傾向偏好一些大的趨勢，當然這些趨勢之一曾是電動車，而且是關於特斯拉的一切。現在，真正抓住投資人的趨勢是人工智慧（AI）和減肥藥物。」

禮來的興起主要是靠能減重又能控制糖尿病的Mounjaro、Zepbound兩種新藥，另外也在進行阿茲海默症的治療試驗。去年禮來股價已經大漲59%，今年再往上攻，到目前又漲了7.7%。隨著Mounjaro和Zepbound銷售看好，市場預期股價還能再走得更高。

相對地，電動車的市場沒辦法如此樂觀，高盛分析師Mark Delaney說，橫在特斯拉之前的是交車量成長與獲利都放緩，本月特斯拉的股價已經下跌超過四分之一，是所謂的美股科技七雄（Magnificent Seven）中今年唯一下跌的股票。

CMC Markets首席市場分析師Michael Hewson認為，特斯拉的問題是，「從現在起如果要明顯刺激銷售的話，可能需要付出營業利潤率進一步下滑的代價。因為在中國必須與比亞迪競爭，其他市場的競爭也在增加」。