GDP持續成長 史指連漲6日 再創歷史新高

特斯拉今年來跌幅達26.5%，超過波音的23%，令人印象深刻。美聯社

由於數據顯示經濟持續成長，史坦普500指數連續第6天上漲，無視特斯拉 的暴跌。

史指上漲25.61點或0.53%至4894.16點，再創歷史收盤新高紀錄。道瓊工業指數上漲242.74點或0.64%至3萬8049.13點。受特斯拉股價暴跌拖累，那斯達克指數上漲28.58點或0.18%至1萬5510.5點。

雖然漲幅不大，但以科技股為主的那指本周表現優於史指，目前上漲1.3%。史指本周上漲 1.1%，而道指本周上漲0.5%。

史指和那指過去6個交易日均收高。史指已連續5個交易日收於歷史新高，為2021年11月以來最長的連續紀錄。

國內生產毛額(GDP)數據顯示，美國第4季經濟成長3.3%，這遠高於《道瓊》調查的經濟學家2%的預期，凸顯即使聯準會升息，經濟仍保持韌性。

報告還包括通膨方面令人鼓舞的數據。剔除食品和能源後的核心個人消費支出(PCE)物價指數上季上漲2%；核心PCE是聯準會在評估通膨時首選的核心指標。總體通膨率僅成長1.7%。

嘉信理財資深投資 策略師戈登表示：「這是一個非常健康的數據組合。」「對於聯準會尋求非通膨成長來說，這幾乎是最接近完美的地方。」

但散戶最偏好的特斯拉拋售給市場帶來壓力。在這家電動車 製造商公布令人失望的第4季業績並警告2024年汽車銷量成長放緩後，股價暴跌12.13%。

另一方面，科技公司IBM調整後獲利和營收超出分析師預期，股價上漲9.49%。

FactSet數據顯示，超過五分之一的史指企業已公布財報。數據顯示，其中近74%業績超出華爾街的預期。

隨著中國電動車需求放緩，鋰期貨價格暴跌。

截至25日，LME鋰期貨合約已從2022年12月1日每噸8.5萬元的高點下跌超過80%，至1萬4627.73元。為2021年7月該期貨合約創立以來的最低價格。

Bespoke Investment Group數據顯示，科技股25日在史指的權重突破30%，創2000年以來該指數的最高權重。

大型科技股持續走高。主要晶片製造商輝達(Nvidia)和超微半導體(Advanced Micro Devices)在最近幾個交易日都創下了新高，而微軟的市值在24日突破3兆元。

美國個人投資者協會(AAII)最新的每周調查顯示，個人投資者對未來6個月股價前景的樂觀情緒降至39.3%，低於上周的40.4%和去年12月20日創下的52周高點52.9%；歷史平均值為37.5%。

本周對股市的中性情緒從上周的 32.9% 攀升至 34.6%，前一周僅為 27.2%。 歷史平均值為31.5%。

本周對股市短期前景的悲觀看法也有所回落，從上周的26.8%降至26.1%。過去一年投資人在11月1日這一周最為悲觀，即10月美股觸底後不久；當時50.3%表示看空股市。看跌觀點的歷史平均值為31.0%。

本周向AAII成員提出的一個特別問題是：他們在第4季財報中最關注的是什麼。38%的受訪者回答「未來營收和獲利的財測」；超過22%是「獲利是否優於或差於預期」，還有20%是「銷售或獲利成長」。

特斯拉今年來跌幅達26.5%，超過波音的23%，令人印象深刻。現在這家電動車製造商正與慘遭淘汰的太陽能股競爭，看誰會在新年伊始創下最大跌幅。

目前，Sunnova Energy的跌幅31.3%和Sunrun的27%跌幅超過特斯拉。但特斯拉的跌幅超過SolarEdge Technologies的25.3%和Enphase Energy的19.6%。

Oanda資深市場分析師厄蘭姆(Craig Erlam)表示，美國第4季國內生產毛額數據反映出，即使在高利率的情況下，美國經濟仍表現良好。

2023年最後一季美國經濟成長3.3%，超出華爾街2%的預期，較第3季GDP成長率4.9%明顯放緩。

他在報告中寫道，這一結果「讓越來越多人認為美國可能會走向童話般的場景，而不僅僅是軟著陸」。