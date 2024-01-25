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意法半導體上季業績不如預期 本季營收恐下滑15%

編譯陳律安／綜合外電
意法半導體上季營收不如預期，也看待本季財測。路透
意法半導體上季營收不如預期，也看待本季財測。路透

歐洲晶片製造商意法半導體（STMicroelectronics）說，受車用晶片成長放緩和工業訂單進一步縮減影響，上季銷售不如市場預期，並預估本季營收將下滑15%。

意法半導體25日公布，去年第4季（上季）淨營收較一年前減少3.2%至42.8億美元，低於市場預期的43億美元；營業利益則銳減20.5%至10.2億美元，毛利率為45.5%，也都不如預期。

該公司執行長謝利說：「相較於第3季，我們第4季的客戶訂單減少。我們持續觀察到穩定的汽車產業終端需求，個人電子產品未見大幅成長，工業需求則進一步惡化。」

展望今年第1季（本季），營收將減少15%至36億美元，不如分析師預估的41億美元，毛利率為42.3%，不如預期的45.5%；今年度的營收料將介於159~169億美元，低於2023年的173億美元。該公司也計劃全年投資約25億美元的淨資本支出。

Bernstein分析師羅素說，意法半導體去年的表現大致符合預期，然而，儘管車用晶片需求穩定，2024年的業績表現將面臨挑戰。他說，隨著個人電子產品市場仍在回升、工業領域的需求減緩，看來車用晶片的穩定需求不足以幫助意法半導體達成今年的利潤率預期。

Jefferies分析師梅農另指出，意法半導體的財測不如市場預期，顯示該公司認為工業領域的需求將進一步顯著惡化，和車用晶片的需求日益疲軟。

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