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鋰價過去一年暴跌超過八成 主要是這個原因...

編譯易起宇／綜合外電
鋰金屬價格過去一年暴跌超過八成，主因是中國電動車需求放緩，導致市場供過於求。 美聯社
鋰金屬價格過去一年暴跌超過八成，主因是中國電動車需求放緩，導致市場供過於求。 美聯社

由於中國電動車需求放緩，鋰金屬價格過去一年暴跌超過八成，導致鋰礦業者紛紛削減成本和縮小擴產計畫。

英國金融時報（FT）報導，據數據公司Benchmark Mineral Intelligence數據，鋰金屬價格過去一年已下跌逾80%至每噸13,200美元，觸及2020年來低點，主因是市場供過於求。

這個結果已迫使澳洲為主的礦商開始限制產量，該國生產全球40%鋰礦，電動車需求的放緩使供應鏈上還有許多半加工的材料庫存。

報價機構Fastmarkets大宗商品市場研究主管亞當斯表示：「我們正在度過一段太短時間內有太多新計畫啟動的時期；我們已開始看到一些廠商改變主意。」

雖然鋰價尚未跌到2019~2020年一度每噸約6,000美元的低點，但目前許多廠商的獲利能力已經緊繃。

高盛預估，今年碳酸鋰將會供應過剩20萬噸，或相當於全球需求的17%，需要「大幅削減供應」來平衡市場。

全球最大電動車市場中國的電動車銷售已呈現降溫，車廠警告，不賺錢的電動車款可能爆發削價競爭的「大屠殺」。

雖然純電動車在中國的銷售2022年暴增84%至540萬輛，但據中國官方初步數據，2023年的銷售成長率可能只有25%。

不過，分析師也預測，中國可能利用這波市況低迷來擴大自身市占率，並策略性支配全球鋰市場。

陸廠贛鋒鋰業上周與澳洲鋰業巨擘Pilbara達成協議，未來三年將增購近一倍的鋰輝石精礦，以用來提煉鋰金屬。

亞當斯表示：「中國將把這波價格下跌視為拿下更多市場所有權的機會。如果你有關注鋰價在2021和2022年的大漲，中國已成功做到快速反應。」

電動車 澳洲 亞當斯

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