亞洲高級銀行家去年薪酬跌破100萬美元 不少董事總經理「零獎金」

華爾街企業的亞洲多數高級投資銀行家去年薪酬降至近20年最少。（路透）

知情人士透露，隨著中國和香港 交易減少，打擊投銀業務，華爾街企業的亞洲多數高級投資 銀行家去年薪酬降至近20年最少，摩根士丹利（大摩）和瑞銀等銀行至少20%的董事總經理去年都沒拿到獎金。

彭博資訊報導，日本 以外的亞洲的許多高階銀行家總薪酬降至70萬~80萬美元，遠低於2000年來常賺到的100萬美元以上。知情人士說，大摩和瑞銀等銀行至少20%的董事總經理去年為「零獎金」。

各大銀行亞洲業務只有少數表現最好的員工，去年薪酬多達150萬美元。知情人士說，這比明星銀行家2022年收入少了大約20%，更比2021年腰斬。知情人士表示，總體而言，亞洲地區董事總經理總薪酬減少20%到25%，獎金減幅又甚於底薪。

日本以外亞洲地區銀行業人員的薪酬範圍，依國家和業務而異。例如，知情人士說，表現出色的股票資本市場主管薪酬可能介於120萬到150萬美元之間。

澳洲資源和基礎設施銀行家、印度和韓國的一些高級投資銀行家、以及聚焦於併購的銀行家薪酬會好一點，從事中國市場的銀行家是「零獎金」的最大群體之一。

隨著政治緊張局勢加劇、中國加強整頓民營企業，投銀業務出現嚴重的交易荒，各公司在尋求削減開支之際，銀行家薪酬也在減少。由於股票發行和併購業務減少，高盛、摩根大通（小摩）及花旗集團過去18個月已推行好幾數輪裁員。彭博彙整數據顯示，去年日本以外的亞洲股票發行活動下降30%，美國市場則成長45%。

知情人士透露，美國銀行本周在香港裁掉20多個投銀職位。彭博去年10月報導，瑞銀在亞洲裁減約20多個投資銀行家。小摩也曾在亞洲裁掉約30個投銀職位。