美元回貶 在近期漲多後稍歇 市場聚焦今明兩大數據

美元周三（24日）走貶，近期的漲勢稍作歇息，投資人整理部位，並期待本周的經濟數據和下周的聯準會決策會議提供更多有關放寬政策周期開始的線索。(路透)

美元周三走貶，近期的漲勢稍作歇息，投資人整理部位，並期待本周的經濟數據和下周的聯準會 決策會議提供更多有關放寬政策周期開始的線索。

美元指數下滑0.35%至103.25，自周二攀抵的六周高點滑落。

美元兌日圓周三貶值0.57%，報147.51日圓，周四盤初美元小幅升值。

歐元兌美元周三升值0.29%至1.0885。

美元周三一度出現12月中旬以來最大盤中跌幅，在經濟數據顯示美國企業活動比預期更強之後貶幅收斂，但在金融市場普遍因風險偏好增強而上漲的背景下，美元依舊承受拋售壓力。在G-10貨幣中，日圓兌美元漲幅最大，加元在加拿大央行 維持利率不變之後表現不佳。

投資人將聚焦今天公布的美國第4季國內生產毛額（GDP）初值，以及周五公布的另一項通膨數據--個人消費支出（PCE）物價數據。

豐業銀行駐多倫多首席外匯策略師Shaun Osborne表示 :「我們可能會在近期看到美元進一步小幅走強，因為我們實際上已經看到了圍繞聯準會降息 風險的重新定價。」

Osborne指出，12月份對今年降息的押注過於激進，所以市場不得不稍作調整，「因此，美國利率略微上升應該會給美元帶來一些支撐。未來幾天的經濟數據將至關重要」。

自今年年初以來，由於數據強於預期以及央行決策官員淡化市場的降息預期，市場收斂了對聯準會今年快速降息的預期，美元今年以來已累計上漲約1.7%。

分析師表示，美元仍處於上修走勢之中。此前由於聯準會官員發表鴿派言論，暗示聯準會的緊縮周期已接近尾聲，美元在12月和11月分別下跌了1.2%和1.5%。

紐約Bannockburn Forex首席市場策略師Marc Chandler表示：「美元對2023年第4季跌勢的修正可能尚未結束，儘管動能指標正變得過度緊繃。」他說，美國經濟情勢的整體穩定應足以進一步降低3月降息的可能性。

日本央行方面，日銀總裁植田和男周二表示實現日本央行通膨目標的可能性正在逐步升高之後，日本公債收益率躍升至六周高點，而日圓則追隨日債收益率走勢。周三日本強勁的出口數據也增加了市場的正面情緒。

歐洲央行本周四將召開會議，可能就歐元區借貸成本何時開始下降給予暗示。

中國人民銀行周三宣布將於2月5日下調金融機構存款準備金率0.5個百分點，以刺激放貸和經濟。境內人民幣走強，兌美元匯率觸及三周高點7.142。

加拿大央行周三將關鍵隔夜利率維持在5%，並表示雖然潛在通脹仍然令人擔憂，但該行的關注點正在轉向何時削減借貸成本，而不是是否再次升息。

美元兌加元升值0.2%，至1.3486加元。

加密貨幣方面，比特幣上漲1.8%，至39,875美元。