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美股史坦普500連四日創新高 Netflix和晶片股大漲

編譯葉亭均／綜合外電
美股史坦普500指數又創新高，圖為「巨石強森」前往紐約證交所進行開盤敲鐘儀式，接受媒體專訪。(路透)
美股史坦普500指數又創新高，圖為「巨石強森」前往紐約證交所進行開盤敲鐘儀式，接受媒體專訪。(路透)

美股周三漲跌互見，道瓊指數小跌，但史坦普500指數連續第四個交易日創紀錄新高，影音串流巨擘Netflix在公布亮眼的財報後急升，艾司摩爾（ASML）的強勁業績推動晶片製造商上漲。費半指數勁揚超過1%，創歷史新高。

道瓊工業指數24日收盤下跌0.26%，跌99.06點，報37,806.39點；史坦普500指數上漲3.95點，漲幅0.08%，收4,868.55點；那斯達克指數上漲55.98點，漲幅0.36%，報15,481.92點。

那斯達克指數觸及2022年1月以來最高，目前較2021年11月創下的紀錄收盤高點僅剩不到4%的距離。

費城半導體指數大漲1.54%，創歷史新高，因為設備製造商艾司摩爾（ASML）的樂觀財報顯示全球晶片需求正在復甦。

輝達（Nvidia）和博通漲幅均超過2%，創歷史新高。根據倫敦證券交易所集團（LSEG）的數據，有價值超過340億美元的Nvidia股票易手，為美國股市成交額最大的個股。

微軟股價創紀錄新高，市值在盤中首度突破3兆美元，但尾盤漲勢收斂，市值略低於3兆美元。

Netflix大漲10.7%，觸及兩年最高，其強勁的訂戶成長強化了投資者的信心，顯示該公司透過打擊密碼共享和強大的內容在串媒體大戰中獲勝。包括Netflix在內的史坦普500指數通訊服務類股上漲1.2%，也觸及兩年最高。

Google母公司字母（Alphabet）和臉書母公司Meta Platforms漲幅均超過1%。

Horizon Investments研究主管Mike Dickson表示：「科技企業，尤其是七巨頭和AI題材的企業，去年發布了一些驚人的獲利和預測。我們將在接下來的10天內看到結果如何，但早期跡象肯定是非常正面的。」

另外，投資人還準備分析一連串美國經濟數據，包括周四公布的國內生產毛額（GDP），同時繼續評估聯準會（Fed）何時降息。

凱投宏觀首席北美經濟學家Paul Ashworth說： 「現在一切都取決於即將公布的數據，未來幾周有很多的重要數據可能會左右3月降息的可能性」。

美國交易所的成交量相對較大，共成交116億股，而過去20個交易日的日均成交量為114億股。

特斯拉下跌0.6%，拖累了史坦普500指數。這家汽車製造商在收盤後公布的第4季財報不如市場預期，盤後交易股價挫跌逾3%

電信業者AT&TT下跌3%，此前該公司發布的年度獲利預測低於預期；化工巨擘杜邦（DuPont）急跌14%，此前預測第4季度虧損。

史坦普500 Netflix 投資

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