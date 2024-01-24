Netflix帶動科技股大漲 史指那指連漲5日

史坦普500指數上漲，Netflix帶動科技股大漲，將大盤推向新高。路透

史坦普500指數上漲，Netflix帶動科技股大漲，將大盤推向新高。

史指上漲3.95點或0.08%至4868.55點，刷新歷史收盤紀錄。受科技股上漲推動，那斯達克指數上漲55.97點或0.36%至1萬5481.92點。兩者皆為連續第5天上揚。

道瓊工業指數下跌99.06點或0.26%至3萬7806.39點，受前一日發布財報 的Verizon和3M跌幅超過2%的影響。

道指盤中最高上漲超過150點或0.4%，收盤下跌。表現不佳的部分原因在於Verizon下跌2.25%。3M表現次差，下跌2.98%。兩家公司均於23日公布財報。

Netflix總訂閱人數達到2.608億的歷史新高，股價飆升10.7%。營收超出分析師預期，本季獲利財測也是如此。

安聯投資 管理公司資深策略師里普利表示，這份財報「是個相當不錯的推動力」。更全面來說，「隨著經濟成長或經濟活動持續下滑，人們認為情況相當平衡，甚至可能為更多下行風險做好準備。但事情變得更有韌性了。」

其他方面，微軟上漲0.92%，市值首次短暫突破3兆元。Meta上漲1.43%，市值突破1兆元。

這兩者漲幅都強化了大型科技股2024年的強勁表現，推動史指創下歷史新高，並確認新的牛市。通訊服務和資訊科技提振史指，分別上漲1.2%和0.8%。

除了科技股外，AT&T因獲利低於預期而下跌2.97%。杜邦(DuPont De Nemours)在預告第4季業績疲軟並發布令人失望的第1季財測後，股價下跌14.04%。

特斯拉、拉斯維加斯金沙集團和IBM的財報仍將是交易員的焦點。FactSet數據顯示，截至目前有超過16%的史指企業已公布上季財報，其中超過71%的業績超出華爾街預期。

藍籌每日趨勢報告創辦人譚塔瑞利(Larry Tentarelli)表示，「市場非常看漲，」「現在的關鍵是對獲利的反應。」

巴克萊表示，併購交易活動將於2024年回歸，因為交易員預計今年將開始降息。

策略師Emmanuel Cau在一份題為「併購/資本市場活動正在上升」的報告中表示：「併購和資本市場活動的復甦是2024年的一個重要主題。」「隨著利率降低，金融狀況開始改善，信貸市場功能齊全，企業基本面穩固，強勢美元可能會促進更多跨區域交易。」

他建議在復甦之前買進中小型股和銀行股。並將多元化金融股調升至加碼。

摩根大通數據顯示，Grayscale比特幣 信託基金(GBTC)的資金流出繼續為新的比特幣ETF蒙上陰影。

分析師沃辛頓(Kenneth Worthington)在給客戶的最新報告中表示，由於 Grayscale基金流出超過5億元資金，比特幣ETF 22日淨流出8500萬元。

總體而言，Grayscale基金目前已出現超過34億元的資金流出，抵消其他9個比特幣ETF吸收的約45億元資金中的大部分。

貝萊德(IBIT)和富達(FBTC)的比特幣信託基金是早期贏家，淨流入合計超過30億元，其中22日超過4億元。

自基金獲得批准以來，比特幣價格下跌可能顯示投資人至今對ETF的需求感到失望。繼1月初突破4.9萬元之後，比特幣交易價格24日略高於4萬元。

在本月稍早國內生產受到冬季風暴嚴重打擊後，美國原油價 格上漲逾1%。

西德州中質原油3月合約上漲97分或1.3%至每桶75.34元。3月布蘭特原油合約上漲80分或1.01%至80.35元。

能源資訊署(EIA)指出，截至1月19日當周，美國原油產量預計每天減少100萬桶，推動油價上漲。同期美國商業原油庫存也減少920萬桶。

幾個月來，美國原油產量激增一直令油價承壓，因為交易商擔心，隨著中國經濟放緩，供應超過需求。

北京也發出更樂觀的訊號，央行宣布降低金融機構流動性要求，以推動經濟成長。