印度股市市值贏過港股 躍全球第4大股

印度股市市值近來正式超越港股，躍居全球第四大股市。中新社

由於國際資本近來陸續從大陸流出，加上香港 股市跌跌不休。這讓印度 股市市值首度超越港股，一躍成為全球第四大股市。

綜合彭博、BBC中文網報導，截至1月22日收盤，印度各交易所上市股票總值合計達到4.33兆美元，而香港交易所上市股票總值為4.29兆美元。同時，這使得印度在全球股票市場超越香港，僅次於美國、中國大陸和日本。

而在此之前，印度股市總市值在2023年12月5日首度突破4兆美元，其中約一半資金是在過去4年所累積。公開資料顯示，印度股市在2023年經歷持續的熱潮，該國蓬勃發展的經濟推動大批國際資金流入。鑑於此，散戶投資者規模也隨之迅速壯大。

與印度股市狂漲的狀態相比，香港股市在此同時正陷入歷史性暴跌的窘境。恒生指數自今年年初以來已下跌近10%，較2021年高點更早已跌去一半。據了解，陸股與港股合計市值自2021年高峰以來已崩跌超過6兆美元。港股的新掛牌數萎縮，象徵亞洲金融中心正在失去做為全球最繁忙首次公開發行股票（IPO）平台的地位。

24日，受中國人行（大陸央行）降準，港股尾盤走高。恒指高開248點，其後走勢向上，而後在人行降準消息公布後，大市尾市一度抽升621點，高見15975點，恒生指數走高545點，收報15899點，成交1288億元。科指升4.2%，報3281點。阿里巴巴升逾7%，美團升6%，騰訊升逾3%。

然而，在22日時，香港股市跌至15個月以來的最低點，一度跌破1.5萬點。其中，恒生指數全日跌347點，收報14961點，跌穿15000點關口。不過，在23日收復部分失地。

另，由於大陸股市近來跌勢也難停。在消息面上，1月24日，在國務院 新聞辦公室記者會上，國務院國資委相關負責人表示，將進一步研究把市值管理納入中央企業負責人業績考核，引導中央企業負責人更加重視所控股上市公司的市場表現，及時通過應用市場化增持、回購等手段傳遞信心、穩定預期，加大現金分紅力度，更好地回報投資者。

此外，大陸國務院22日曾表示，「要採取更加有力有效措施，著力穩市場、穩信心」。