我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿拉斯加航空門板脫落 嬰兒搭飛機怎樣才安全？

又是波音 達美航空客機排隊等起飛 前輪脫落滾出跑道

川普若再任總統 美股將大漲？瑞銀策略師：推論謬誤

編譯湯淑君／綜合外電
瑞銀集團（UBS）倫敦策略師團隊表示，假如只憑川普第一次擔任美國總統時任內美股表現優異的印象，就推測他若贏得第二任美股也將大漲，恐怕推論錯誤。美聯社
瑞銀集團（UBS）倫敦策略師團隊表示，假如只憑川普第一次擔任美國總統時任內美股表現優異的印象，就推測他若贏得第二任美股也將大漲，恐怕推論錯誤。美聯社

前美國總統川普接連贏得愛荷華州和新罕布夏州共和黨初選，在南卡羅萊納州又大幅領先2011年至2017年擔任該州州長的海理，看來取得共和黨總統候選人提名已勝券在握，線上賭盤甚至預測他再次當選總統的機率如擲銅板。

MarketWatch報導，由Bhanu Baweja領導的瑞銀集團（UBS）倫敦策略師團隊表示，假如只憑川普第一次擔任美國總統時任內美股表現優異的印象，就推測他若贏得第二任美股也將大漲，投資人可能推論錯誤。

Macrotrends網站的資料顯示，拜登政府執政36個月來，美股史坦普500指數漲幅達31%，相形之下，川普政府執政三年期間的漲幅為41.5%、歐巴馬任內前三年漲幅為58.9%。

瑞銀策略師團隊在報告中寫道：「我們訪談的投資人大多把2016年至2017年的經驗，當作川普如果勝選後股市表現可能如何的樣板；那是對股市十分看多的觀點。我們認為，這個共識大大地低估了這回美國經濟、股市和風險溢價的起始點有多麼不同。」

就市場和經濟現況而論，瑞銀團隊說：「經濟周期晚得多，財政空間和債市的耐性消耗殆盡，盈餘預期比較高，而且，或許最重要的是，風險溢價已經大幅收緊了。」

從政策面來看，瑞銀團隊預期，如果川普在2024年總統大選勝出，只會局部延長川普2017年的減稅方案；倘若全盤延長川普減稅案，債務占國內生產毛額（GDP）比率勢必升高。

瑞銀團隊說，如果共和黨在總統和國會選舉都大獲全勝，股市的反射性動作是起初大漲回應，但後來回吐一部分漲幅，12個月內漲幅平均約6%。相形之下，若是民主黨拿下白宮和國會，選 後頭三個月股市漲幅較小，但12個月內的表現更佳。

川普 共和黨 美股

上一則

川普回鍋恐牽動貿易 亞企大舉進軍華府設辦公室、延攬遊說專家避險

延伸閱讀

路透：沒把海理一舉擊退 川普感到憤怒

路透：沒把海理一舉擊退 川普感到憤怒
川普贏得新罕布夏州初選後 專家押注最快「這時間」大局底定

川普贏得新罕布夏州初選後 專家押注最快「這時間」大局底定
川普就算獲提名 獨立選民不挺 二度投川選民：他是騙子

川普就算獲提名 獨立選民不挺 二度投川選民：他是騙子
川普又贏了 共和黨新罕州初選票數過半 勝海理

川普又贏了 共和黨新罕州初選票數過半 勝海理

熱門新聞

中國回頭買美債令華爾街感到意外。(路透)

中國為何回頭買美債？

2024-01-22 14:21
紐約時報專欄作家克魯曼。圖／路透

中國經濟麻煩大 克魯曼：恐禍延全球 勿幸災樂禍

2024-01-19 08:53
巴菲特對花旗執行長范潔恩說，應繼續推動整頓措施。美聯社

花旗宣布大裁員後 巴菲特告訴她：整頓腳步不能停

2024-01-20 11:04
保險公司Travelers獲利優於預期，股價上漲6.72%。美聯社

史指創歷史新高 確定進入牛市

2024-01-19 16:50
國稅局(IRS)在新冠疫情期間暫停許多追稅措施，如今已恢復正常作業，稅務專家建議民眾若有欠稅，務必繳清。(美聯社)

報稅即將開始 為什麼愈來愈多人要補稅？專家這樣說

2024-01-23 22:20
資產經理人擔心去年底基於預期經濟軟著陸而出現的反彈過於樂觀，正在拋售債券並增加現金部位。（路透）

債券沒那麼好賺了 基金經理人大減債券配置 增持現金

2024-01-21 20:03

超人氣

更多 >
大家都不能彈了… 惹議的倫敦車站鋼琴被封鎖 是艾爾頓強所捐

大家都不能彈了… 惹議的倫敦車站鋼琴被封鎖 是艾爾頓強所捐
若有這些特徵 1美分硬幣值6萬

若有這些特徵 1美分硬幣值6萬
谷歌工程師陳立人所在之處成謎 本報獨家訪地檢官談案情

谷歌工程師陳立人所在之處成謎 本報獨家訪地檢官談案情
4生肖下月事業起飛 牛智者當家、虎鼠積極創新、「他」準備收割

4生肖下月事業起飛 牛智者當家、虎鼠積極創新、「他」準備收割
聯合航空大規模削減中國航班 三月猛砍68%

聯合航空大規模削減中國航班 三月猛砍68%