道指未再攀高 史指升破記錄

3M財測令人失望，股價下跌11.03%，拖累道指。路透

隨著交易員仔細研究最新一批企業財報，道瓊工業指數收跌，從紀錄高點回落。

道指下跌96.36點或0.25%至3萬7905.45點，跌破22日首次突破的3萬8000點關口，結束3個交易日連漲。

史坦普500指數上漲14.17點或0.29%至4864.6點，再創歷史新高。以科技股為主的那斯達克指數上漲65.66點或0.43%至1萬5425.94點。

3M財測令人失望，股價下跌11.03%，拖累道指。嬌生公司公布財報後下跌1.64%。

D.R. Horton下跌9.24%，因為這家住宅建築商未能達到華爾街對每股獲利的一致預期。由於全年每股獲利財測疲軟，洛克希德馬丁下跌4.16%。

另一方面，聯合航空在公布強勁的第4季業績後上漲5.31%。然而，該航空公司表示，預計第1季將因波音737 Max 9飛​​機停飛而出現虧損；該機型飛機涉入本月初阿拉斯加航空公司的緊急事件。

其他航空公司也同步上漲。西南航空上漲3.15%，美國航空、達美航空和阿拉斯加航空上漲超過2.7%。

另一方面，Verizon和寶鹼公司減緩了道指的跌幅。隨著投資 人在發布財報後買入，兩者漲幅分別為6.7%和4.14%。

史指正式進入新牛市、突破2022年1月以來收盤歷史新高。但投資人正在考量漲勢能持續多久，尤其是今年漲勢主要圍繞在輝達 等科技股，缺乏更全面的參與。光是本月，輝達就上漲逾24%。相較之下，小型股羅素2000指數下跌近2%。

AXS Investments執行長巴素克(Greg Bassuk)談到今日走勢表示：「在創出兩年來歷史新高後，投資人肯定會暫停，進行一些獲利了結。」「這抵消了市場的看漲情緒。」

交易員還在等待本周兩項關鍵經濟數據。第4季國內生產毛額(GDP)初步數據將於25日公佈，隨後26日商務部將公布備受關注的12月個人消費支出(PCE)物價指數。

投資者也關注盤後Netflix的財報。科技股仍是本周焦點，IBM和特斯拉 定於24日，英特爾預計25日。除科​​技股外，美國航空、阿拉斯加航空和西南航空的業績也將於25日公布。

NorthEnd Private Wealth投資長麥克葛拉斯(Alex McGrath)表示：「除了GDP和通膨最終結果之外，企業獲利可能是本季最重要的事情。」「去年我談了很多關於消費者健康的話題。將是今年上半年最受關注的問題。」

花旗銀行股票策略師克羅奈特(Scott Chronert)表示，2024年應該分成兩半：「繼2023年第4季強勁反彈後，隨著聯準會立場的轉變，回跌應該是預料之中的，並應該買入。」並強調，投資人應該為變動的市場狀況做好準備。

他將史指的年中目標定在4800點，相當於較當前水準下滑1%。另一方面，他的年底目標為5100點，相當於較目前上漲超過5%。

2024年股市表現的關鍵將是市場擴大，一批明顯領先的股票將跑贏落後股票。特別是，與防禦性股票相比，克羅奈特加碼周期性股票。

鋁業股美鋁公司(Alcoa)上漲6.84%，創下一個多月來最佳單日表現。

此前，《Politico》報導指出，俄羅斯鋁產品可能成為歐盟最新制裁的目標。

美鋁並不是唯一上漲的鋁業股。規模較小的競爭對手世紀鋁業(Century Aluminium)上漲10.38%。

美國商銀表示，隨著財報季到來，多頭基金增加股票部位並減少現金水準。

策略師圖波(Nigal Tupper)表示，2024年至今全球所有地區基金都將現金水準減少至少1%，並加碼科技和非必需消費品之外的所有產業股票部位。

他在最新報告中寫道：「如果剛開始的獲利復甦步伐加快，資金可能會實質增加周期性產業和地區以及整個股市。」