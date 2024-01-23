騰訊旗下英雄聯盟開發商「拳頭遊戲」 宣布裁員530人

中國網路巨頭騰訊旗下公司、熱門遊戲英雄聯盟開發商拳頭遊戲22日公告計劃裁員530人。（圖／取自和訊網）

綜合彭博與路透報導，中國網路巨頭騰訊旗下公司、熱門遊戲英雄聯盟開發商「拳頭遊戲」22日公告計劃裁員 530人，約佔員工總數的11%。並稱過去幾年公司員工增加一倍多，裁員不是為了安撫股東或達到季收益，「而是必要的」。據悉，核心開發以外的團隊將在本次裁員中受到最大影響。

拳頭遊戲首席執行官賈德賈（Dylan Jadeja）在職員工信中說，整個公司上下已經下了許多「大賭注」，包括新遊戲。

他說，公司現在缺乏足夠清晰的焦點，項目多而分散；所做的一些重大投資 也沒有得到預期回報，「我們的成本已經增加到了不可持續的地步」。

據悉，在最初的14年裡，該公司主要運營《英雄聯盟》，這款遊戲至今仍是最受歡迎的遊戲之一。因此該公司將優先考慮確保熱門遊戲《英雄聯盟》、《無畏契約》、《雲頂之弈》和《英雄聯盟手遊》等的團隊。

與此同時，拳頭遊戲還將縮減《符文之地傳說》（Legends of Runeterra）團隊規模，承認這款遊戲的表現不如預期，並將停止遊戲《班德爾城物語》（Bandle Tale） 的開發工作。

值得注意的是，拳頭遊戲宣布其英雄聯盟新的格鬥遊戲「Project L」取得巨大進展，《英雄聯盟：雙城之戰》第2季預計將於11 月播出。

拳頭遊戲成立於2006年，總部位於加州 ，騰訊於2015年收購拳頭遊戲，並實現100%控股。