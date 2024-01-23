我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山加大最新研究：視力問題恐是阿茲海默症徵兆

若有這些特徵 1美分硬幣值6萬

騰訊旗下英雄聯盟開發商「拳頭遊戲」 宣布裁員530人

記者黃雅慧／即時報導
中國網路巨頭騰訊旗下公司、熱門遊戲英雄聯盟開發商拳頭遊戲22日公告計劃裁員530人。（圖／取自和訊網）
中國網路巨頭騰訊旗下公司、熱門遊戲英雄聯盟開發商拳頭遊戲22日公告計劃裁員530人。（圖／取自和訊網）

綜合彭博與路透報導，中國網路巨頭騰訊旗下公司、熱門遊戲英雄聯盟開發商「拳頭遊戲」22日公告計劃裁員530人，約佔員工總數的11%。並稱過去幾年公司員工增加一倍多，裁員不是為了安撫股東或達到季收益，「而是必要的」。據悉，核心開發以外的團隊將在本次裁員中受到最大影響。

拳頭遊戲首席執行官賈德賈（Dylan Jadeja）在職員工信中說，整個公司上下已經下了許多「大賭注」，包括新遊戲。

他說，公司現在缺乏足夠清晰的焦點，項目多而分散；所做的一些重大投資也沒有得到預期回報，「我們的成本已經增加到了不可持續的地步」。

據悉，在最初的14年裡，該公司主要運營《英雄聯盟》，這款遊戲至今仍是最受歡迎的遊戲之一。因此該公司將優先考慮確保熱門遊戲《英雄聯盟》、《無畏契約》、《雲頂之弈》和《英雄聯盟手遊》等的團隊。

與此同時，拳頭遊戲還將縮減《符文之地傳說》（Legends of Runeterra）團隊規模，承認這款遊戲的表現不如預期，並將停止遊戲《班德爾城物語》（Bandle Tale） 的開發工作。

值得注意的是，拳頭遊戲宣布其英雄聯盟新的格鬥遊戲「Project L」取得巨大進展，《英雄聯盟：雙城之戰》第2季預計將於11 月播出。

拳頭遊戲成立於2006年，總部位於加州，騰訊於2015年收購拳頭遊戲，並實現100%控股。

裁員 加州 投資

上一則

P&G上季獲利優於預期 顯示民眾日益習慣高物價

延伸閱讀

科技裁員未歇 今年已近萬人

科技裁員未歇 今年已近萬人
路透：能源公司SolarEdge宣布全球裁員16% 節省成本

路透：能源公司SolarEdge宣布全球裁員16% 節省成本
花旗宣布大裁員後 巴菲特告訴她：整頓腳步不能停

花旗宣布大裁員後 巴菲特告訴她：整頓腳步不能停
科技業裁員頻傳人心惶惶 矽谷家庭壓力大

科技業裁員頻傳人心惶惶 矽谷家庭壓力大

熱門新聞

紐約時報專欄作家克魯曼。圖／路透

中國經濟麻煩大 克魯曼：恐禍延全球 勿幸災樂禍

2024-01-19 08:53
巴菲特對花旗執行長范潔恩說，應繼續推動整頓措施。美聯社

花旗宣布大裁員後 巴菲特告訴她：整頓腳步不能停

2024-01-20 11:04
保險公司Travelers獲利優於預期，股價上漲6.72%。美聯社

史指創歷史新高 確定進入牛市

2024-01-19 16:50
中國回頭買美債令華爾街感到意外。(路透)

中國為何回頭買美債？

2024-01-22 14:21
鴻海集團旗下半導體設備大廠京鼎遭駭客入侵，駭客直接挾持京鼎公司網站，昭告天下京鼎內部資料被竊。圖／擷取自京鼎網站

駭客最愛這些公司 不只盜資料…專家：最狠是一魚四吃

2024-01-16 17:23
資產經理人擔心去年底基於預期經濟軟著陸而出現的反彈過於樂觀，正在拋售債券並增加現金部位。（路透）

債券沒那麼好賺了 基金經理人大減債券配置 增持現金

2024-01-21 20:03

超人氣

更多 >
3日票房不到500萬 影版「花千骨」翻車…「白子畫」被嫌沒仙氣

3日票房不到500萬 影版「花千骨」翻車…「白子畫」被嫌沒仙氣
志工伸援 紐約「流浪博士」近況曝光 昔日服裝店雇主也發聲

志工伸援 紐約「流浪博士」近況曝光 昔日服裝店雇主也發聲
轟動矽谷 華裔谷歌工程師殺妻命案24日開庭

轟動矽谷 華裔谷歌工程師殺妻命案24日開庭
川普挑副手大戲宛如實境秀 拉馬斯瓦米、諾姆最被看好

川普挑副手大戲宛如實境秀 拉馬斯瓦米、諾姆最被看好
找針孔攝影機哪種方法最有效？從0元到400元都有

找針孔攝影機哪種方法最有效？從0元到400元都有