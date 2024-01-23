P&G上季獲利優於預期 顯示民眾日益習慣高物價

P&G上季營收略低於市場預期，但獲利優於預期。(路透)

民生用品巨擘P&G上季營收略低於市場預期，但獲利優於預期，P&G表示其產品定價正大幅驅動銷售成長，同時，消費者對護髮和面紙等不同種類用品的購買量提高，顯示他們日益習慣物價上揚。

P&G於美股 23日盤前公布，截至去年底的年度第2季銷售增加3%，至214.4億美元，略低於FactSet訪調分析師預估的214.8億美元。上季獲利滑落12%至34.7億美元，或每股盈餘（EPS）1.4美元，部分原因是P&G為旗下吉列刮鬍刀品牌認列13億美元費用。

若不計這項費用，P&G上季EPS為1.84美元，高於市場預估的1.7美元。P&G的商品成本下滑，有助抵銷認列此費用造成的衝擊。

P&G上季的內生性銷售（organic sale）年增4%；這個銷售指標不計入匯率 波動、收購行動或剝離旗下事業。寶鹼並預估，截至今年6月底的全年內生性銷售增幅維持在4%~5%不變。

P&G財務長舒爾騰說：「P&G更多轉向由價格和購買量驅動成長的這個組合。但再過一段時間，購買量這個要素可能會增強。」他還說，P&G正看見北美市場的銷量加速成長。P&G握有洗滌品牌汰漬（Tide）、紙巾品牌Bounty以及牙膏品牌Crest。

隨著通膨降溫，分析師正密切注意P&G和其他日用品業者的業績表現，判斷他們是否有能力維持定價水準。對一些食品和零食業者而言，購買量已放緩，這些業者正開始降低部分產品的價格。