Netflix買下WWE摔角節目播映權 盤前股價雙漲

Netflix與TKO集團控股23日宣布，Netflix明年起將轉播世界摔角娛樂（WWE）的旗艦節目Raw，為此一串流平台首次大規模進軍體育實況賽事。(美聯社)

Netflix 與TKO集團控股23日宣布，Netflix明年起將轉播世界摔角娛樂（WWE）的旗艦節目Raw，為此一串流平台首次大規模進軍體育實況賽事。

23日美股盤前，TKO股價暴衝逾20%，Netflix則小漲2%。

綜合CNBC和彭博資訊報導，知情人士透露，雙方簽訂的十年合約價值超過50億美元。Netflix 2025年1月起將在美國、加拿大 、拉丁美洲與其他國際市場，播映WWE摔角節目Raw。

Netflix成立以來很少跨足實況賽事，以往從未簽訂類似的長期運動比賽合約。如今Netflix旗下節目多了Raw，將是這個串流平台的一大利多。該公司正努力減少寄生用戶，以提高營收，並推動廣告分級會員制。

對WWE母公司TKO來說，與Netflix敲定協議，能把WWE摔角賽事，帶向Neflix的全球2.5億訂戶。

Raw是NBC環球（NBCUniversal）旗下有線電視頻道USA Network的熱門節目，每年有1,750萬名觀眾觀看。

另外，TKO表示，由WWE摔角明星轉型演員的巨石強森 ，將加入該公司董事會。