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韓媒：OpenAI奧特曼周五訪韓 擬與三星和SK集團擴大合作

編譯洪啟原／綜合外電
南韓產業高層透露，OpenAI執行長奧特曼預計26日造訪南韓，可能與三星電子和SK集團的高層主管舉行會談，以強化雙方在高頻寬記憶體（HBM）晶片的合作。（路透）
南韓產業高層透露，OpenAI執行長奧特曼預計26日造訪南韓，可能與三星電子和SK集團的高層主管舉行會談，以強化雙方在高頻寬記憶體（HBM）晶片的合作。（路透）

南韓產業高層透露，聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）預計26日造訪南韓，可能與三星電子和SK集團的高層主管舉行會談，以強化雙方在高頻寬記憶體（HBM）晶片的合作。

韓國時報報導，奧特曼據悉將微調與三星電子執行董事長李在鎔和SK集團董事長崔泰源的潛在會談細節。OpenAI將與三星電子和SK集團商議攜手研發人工智慧（AI）半導體，這是OpenAI試圖降低大幅依賴AI晶片龍頭輝達（Nvidia）的策略之一。

據報導，奧特曼去年6月已造訪過南韓，但他此行預計只會停留約六小時，多數時間預料和南韓晶片公司的領導人或其他重量級高層主管舉行閉門會談。

奧特曼對強化與南韓新創公司和晶片業者的關係深感興趣，因為有助OpenAI開發大型語言模型（LLM），為ChatGPT提供動力。OpenAI去年底發表最新一款模型GPT-4 Turbo，目前正按計畫升級相關服務。為確保順利擴張，OpenAI須取得更多最先進的AI晶片。

根據三星電子，目前仍不確定奧特曼是否將會晤李在鎔，但外界普遍預期，奧特曼將會見三星電子晶片部門總裁慶桂顯（Kyung Kye-hyun），以及負責記憶體晶片和晶圓代工業務的其他高階主管。此外，SK集團發言人也尚未確認奧特曼和崔泰源是否會碰面。

AI 奧特曼 晶片

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