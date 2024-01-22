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老債王葛洛斯：Fed應停止量化緊縮 在未來6到12個月內降息

編譯季晶晶／綜合外電
「老債王」葛洛斯認為聯準會應停止縮表，並在未來幾個月開始降息，以免經濟陷入衰退。（路透）
「老債王」葛洛斯認為聯準會應停止縮表，並在未來幾個月開始降息，以免經濟陷入衰退。（路透）

曾被譽為債券天王的「老債王」葛洛斯（Bill Gross）向聯準會提建議：現在就停止縮減資產負債表，並在未來幾個月開始降息，以免經濟陷入衰退。

這位品浩（PIMCO）聯合創辦人兼前投資長接受彭博電視訪問， 被問到如果由他領導聯準會，會採取什麼樣的不同做法時說，「我會停止量化緊縮。在這個時間點繼續量化緊縮不是正確的理念和政策。」他補充表示，央行應在未來6至12個月內降博。

華爾街正密切關注聯準會何時開始下調基準利率。目前的利率是20多年來最高。一些衍生品交易員仍然對最早3月降息懷抱希望。聯準會官員將於1月31日召開下次會議。

葛洛斯說：「實質利率太高了。」被視為衡量真實借貸成本的10年期通膨連動公債殖利率在10月飆升至15年高點2.6%，隨後下滑到目前的1.8%左右。葛洛斯說，希望看到殖利率降到1%至1.5%左右，所以「經濟不會陷入嚴重衰退」。

在這次內容廣泛的採訪中，葛洛斯重申他先前的一些觀點，包括股票相對於實質殖利率水準而言太貴。他偏好較保守的投資策略，包括某些高股息股，如銀行和菸草公司，以及併購套利，而非高飛猛進的科技股。

他預期殖利率曲線將繼續陡峭化，扭轉被視為潛在經濟衰退領先指標的倒掛現象。目前，兩年期利率約4.4%，比10年期利率高出約29個基點，這個差距已小於去年7月的逾100個基點。

葛洛斯說：「當你能以更低的風險獲得更高的回報，資本主義和以金融為基礎的經濟，也就是我們擁有的經濟，就不可能會真的好。」

殖利率 聯準會 投資

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