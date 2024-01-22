道指史指續創新高 道指首登3萬8000點

梅西百貨(Macy's)拒絕了價值58億元的私有化提議，股價上漲3.51%。路透

美股繼續上漲，在前一交易日創下歷史新高的基礎上繼續寫上新紀錄。

道瓊工業指數上漲138.01點或0.36%收3萬8001.81點，將平均指數推升至新紀錄，並首次突破3萬8000點。史坦普500指數上漲10.62點或0.22%至4850.43點，也創下歷史新高。那斯達克指數上漲49.32點或0.32%至1萬5360.29點。

梅西百貨(Macy's)拒絕了價值58億元的私有化提議，股價上漲3.51%。SolarEdge在宣布裁員16%後上漲3.96%。

Archer-Daniels-Midland發布疲軟的獲利財測，並在一項與會計相關的調查中讓財務長盧塔爾(Vikram Luthar)休假，股價暴跌24.2%。《彭博》報導監管機構正在調查與證券詐欺有關的客戶交易後，B Riley Financial下跌2.48%。

史指前一交易日突破2022年1月創下的盤中和收盤紀錄高點。這也代表了，在開年暴跌後，華爾街 確實處於始於2022年10月的牛市之中。

Commonwealth Financial投資 管理主管普萊斯(Brian Price)表示：「這幾乎就像是害怕錯過(FOMO)。」「今年年初出現一些波動，因為投資人可能會重新平衡投資組合並尋求實現獲利了結。但現在，我們似乎正在恢復第4季明顯的趨勢。」

華爾街的實力可能取決於聯準會 是否成功實現軟著陸，為經濟降溫以降低通膨，同時避免經濟衰退。

根據芝商所(CME Group)的FedWatch工具，交易員目前預計聯準會3月降息的可能性約為40%，較一周前的近81%急劇下降。聯準會維持利率穩定的可能性接近58%，高於一周前的19%左右。

投資者將密切關注本周的一系列經濟報告，包括25日公布的第4季國內生產毛額(GDP)以及26日的聯準會最偏好的通膨指標12月個人消費支出(PCE)物價指數。這兩份報告將影響聯準會官員如何看待未來貨幣政策。

BTIG策略師克林斯基(Jonathan Krinsky)表示，獲利的科技股在經歷兩周的強勁表現後，正顯示出一些疲軟跡象：「部分科技股可能會出現一些從升至跌的逆轉走勢。」並補充說，這可能是科技特選產業SPDR基金和VanEck Semionconductor ETF中的一些「下行震盪」，「大型科技股和半導體股正陷入停滯，因為它們顯示出上行耗盡的信號。」

在其他方面，克林斯基認為，從風險回報角度來看，能源產業「很有吸引力」，即使該產業今年至今下跌，「每日隨機指標超賣，ETF從趨勢的下端反彈。」「對我們來說，將停損設置在126-127下方，並瞄準回升至135-140是有合理的。」

CIBC Private Wealth投資多納貝迪安(David Donabedian)表示，投資人看漲的理由發生轉變，對多頭來說「情況正在改變」。他說，他們已經不再對即將升息的可能性感到興奮，而是對經濟不會出錯具有全面信心。」

他表示：「投資者的樂觀情緒是由於相信聯準會將大幅降息。」「現在投資人的信念已經轉向，認為經濟是無懈可擊的。無論利率有多高，經濟都將繼續下滑。」

至今史指已有50多家公司、約占全體的13%，財報獲利大多符合預期。但美國商銀策略師蘇布拉曼尼亞(Savita Subramanian)表示，表現不佳不一定是壞兆頭。

她在最新報告中寫道：「到目前為止，超過預期卻未獲獎勵，即次日上揚逾20點，而低於預期則受到懲罰，即下跌逾500點，這代表在大漲之後，標準會更高。」並補充說，超標的比例正在變得越來越弱。不過該策略師表示，「第1季的財測疲軟和預期調降並不是賣股的充分理由。」

蘇布拉曼尼亞指出，財測減弱並不令人意外，因為1月至2月是季節性財測最弱的時期，企業沒有理由提出積極財測。她指出，實際上它們聽起來更加正面，銀行的企業信心指數已回至2021年第4季高峰。

她表示，今年的其他獲利趨勢顯示，企業裁員高峰周期已經過去，消費者支出熱潮已經結束，並補充說，不斷上升的信心和消費紀律有助於提高軟著陸的機會。