穆迪對今年亞洲國家信評為負向 與這一國成長放緩有關

信評機構穆迪對今年亞洲國家主權信評的展望為「負向」，原因包括中國經濟成長放緩、國際融資吃緊以及地緣政治風險。路透

穆迪投資 者服務公司對今年亞洲國家主權信用給予負向展望，原因包括中國經濟成長放緩、國際融資 吃緊，以及地緣政治風險。

CNBC報導，根據穆迪公布的報告，中國今、明兩年的實質國內生產毛額（GDP）預料各成長4%，低於2014至2023年的平均6%成長率。穆迪表示，中國成長趨緩正「顯著影響」亞太地區經濟體的成長，因為中國已與全球供應鏈 緊密相連。

中國從新冠疫情中復甦的速度，並不如經濟學家在2023年初預期的這麼快。中國國家統計局日前公布，中國上季GDP成長5.2%，低於市場預估的5.3%。再者，高盛和摩根大通在內的大型國際投銀預估，中國今年的經濟成長率將減速至4.6%，低於去年的5.2%。

穆迪投資者服務公司的資深副總裁古茲曼告訴CNBC，除了中國的處境黯淡無光以外，融資情勢吃緊也對亞太國家的主權信評構成壓力，「這項預測也基於全球流動性情勢，我們確實認為美國聯準會（Fed）要到今年中才會寬鬆。至於亞太地區央行，我們認為那裡的全球流動性狀況不會有太大脫鉤」。

這項報告顯示，儘管利率預料逐步降低，但高利率讓一些國家無法大幅提升償債能力，因此，主權信評較低的國家仍將難以取得國際資金。

古茲曼也說，美中之間的戰略緊張局勢將會持續下去。中國是亞洲多數國家的最大貿易夥伴，但美國也是亞洲的重要經濟夥伴。世界經濟論壇（WEF）2018年的報告說，隨著美中之間的嫌隙擴大，可能愈來愈難維持這種平衡。

但隨著許多企業分散供應鏈以遠離中國、降低地緣政治風險，這也意味著印度、泰國、馬來西亞及越南等擁有大型製造基地以及改善基礎設施的國家，將迎來諸多機會，