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印度今為了這個原因股市突然休市

編譯陳律安／綜合外電
印度總理莫迪參加羅摩寺廟的開光儀式。美聯社
印度總理莫迪參加羅摩寺廟的開光儀式。美聯社

印度股市今（22）日休市一天，但印度證交所是在19日晚間才突然宣布此事，並表示改在上周六開市，主要是為了慶祝一座印度教神廟開山建寺。使外界驚覺，這個深受華爾街喜愛的市場，仍更像是個邊境市場。

彭博資訊報導，改在周末交易，不僅降低了市場的流動性，也拖累印度想躋身符合國際標準、對市場友善國家的努力。在總理莫迪主政下，印度受惠於經濟快速成長、中產階級擴大、及製造實力提升，成為中國的替代選項，也讓印度股市成為全球第五大股市，且和第四名的港股差距不大。

Target投資創辦人卡爾拉說：「更早發布公告與加強溝通，可能有助於減少任何擾亂和意外。除了影響某些人的工作時程，這類事件也可能為程式交易帶來問題。」

是什麼樣的宗教活動，可以讓一國的金融市場停止交易一天？這座位於印度北部的羅摩寺廟，在22日舉行開光儀式，總理莫迪親臨主持，包括安巴尼等許多權貴富豪名流也都到場，現場共有逾7,000人參與，這也因此成了莫迪推行印度教優先理念的新里程碑，也可望帶動其今年大選的選情，以爭取史無前例的第三個任期。

海峽投資控股公司基金經理人巴爾加瓦說，22日的休市令人感到意外，將影響本周的交易量。

然而，盛寶銀行外匯策略主管查娜娜說，休市對印度股市在全球投資人心中的地位沒什麼影響，「相較於新興市場常面對的政局不穩或資本管制，交易時程突然改變所帶來的疑慮較低。這不會改變印度是全球成長最快經濟體、也具備強大人口結構的事實」。

印度 投資 華爾街

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