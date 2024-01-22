吉利德Trodelvy無法顯著改善肺癌患者存活時間 拖累股價摔逾10%

吉利德科學（Gilead）的抗癌藥物Trodelvy無法顯著改善晚期肺癌患者的存活時間，拖累該公司股價美股早盤重摔超過10%。路透

吉利德科學（Gilead）的抗癌藥物Trodelvy無法顯著改善晚期肺癌患者的存活時間，拖累該公司股價美股早盤重摔超過10%。這種精準打擊癌細胞 的治療方式，在腫瘤 學上前景可期，如今卻遭受一大打擊。

吉利德22日發布聲明說，接受Trodelvy治療的患者，相比只接受化療的人，並未顯著延長存活時間。這次試驗有603名晚期（或已遠端轉移的）非小細胞肺癌患者參與；他們先前對化療或檢查點抑制劑（checkpoint inhibitor，例如默沙東的Keytruda）等治療沒有反應。儘管接受Trodelvy治療的人，比接受化療者活得久，但在統計上沒有顯著差異。

這家總部位於加州 福斯特市（Foster City）的公司說，計劃與監管機關討論結果，並致力於找出是否有特定肺癌患者仍可能受惠於這款藥物。

Trodelvy已被批准用於治療某些類型的乳癌和膀胱癌。這款藥是種抗體藥物複合體（ADC），可以直接提供強力破壞腫瘤的劑量，同時最大限度地減少對周圍組織的損害。

在各界對ADC的熱情高漲下，大型藥廠紛紛透過交易來取得這項技術。但阿斯特捷利康（AstraZeneca）和第一三共正在開發的另一種類似於Trodelvy的ADC，去年在肺癌和乳癌患者中的表現未達預期。