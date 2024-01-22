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美股三大指數盤前上揚 投資人緊盯企業獲利和降息線索

編譯洪啟原／綜合外電
美股三大指數期貨22日盤前交易開高，史坦普500指數繼上周五收盤創新高後，有望獲得更多動能，投資人也正關注企業財報和有關Fed降息的線索。(路透)
美股三大指數期貨22日盤前交易開高，史坦普500指數繼上周五收盤創新高後，有望獲得更多動能，投資人也正關注企業財報和有關Fed降息的線索。(路透)

美股三大指數期貨22日走高，史坦普500指數上周五（19日）在晶片股與權值股助攻下，收盤創歷史新高後，有望獲得更多動能，投資人也正關注企業財報和有關美國聯準會（Fed）降息的線索。

在美東時間22日上午9時，道瓊工業指數期貨上揚0.26%，或99點，史坦普500指數期貨上漲0.35%，或17點；那斯達克100指數期貨挺升0.52%，或91.25點。

台積電於上周發布優於預期的業績展望後，伺服器大廠美超微（Super Micro）初估財報也相當亮眼，股價狂漲，激勵輝達（NVIDIA）、超微（AMD）和博通（Broadcom）再創新高。費城半導體指數19日大漲4%，台積電ADR再漲1%，台積電最大客戶蘋果股價也漲1.6%。

22日盤前輝達漲1%，Marvell科技公司、高通及美光都漲逾1%；字母、臉書母公司Meta及特斯拉也上揚0.9%~1%不等。

XM高級投資策略師說哈吉凱利亞科斯說：「投資人日益認為這些股票具有『防彈』性質，因為即使全球經濟失去活力，人工智慧（AI）產品的需求仍會升高，能保障企業獲利不受任何總體經濟逆風因素影響」。

台積電 投資 輝達

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