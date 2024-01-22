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聯準會準備好降息沒？兩大重要數據提供線索

編譯季晶晶／綜合外電
聯準會是否準備好降息，要關注商務部25日公布的去年第4季GDP，以及26日公布的12月PCE。（路透）
聯準會是否準備好降息，要關注商務部25日公布的去年第4季GDP，以及26日公布的12月PCE。（路透）

聯準會是否準備好要降息了，左右經濟和股市走向。留心本周將發布的兩份重要經濟報告，大致能判斷央行決策者傾向往哪裡走，以及市場可能產生的反應。

商務部25日將公布2023年第4季國內生產毛額（GDP）的初估值。道瓊訪調的經濟學家預計，去年最後三個月，美國經濟生產的商品和服務總值將增加1.7%，是2022年第2季下降0.6%以來最慢增速。

商務部隔天還會公布12月個人消費支出物價指數（PCE），這是聯準會最愛的通膨指標。市場對於剔除波動較大食品和能源後的核心PCE物價，共識預期是月增0.2%，全年成長3%。

降息機率降且降幅減

芝加哥聯準銀行總裁古斯比周五受訪表示，聯準會利率路徑與秘密會議無關，重點是數據，「如果有明確證據表明，我們走上通膨回歸目標的道路，限制性就能放寬」。

根據芝商所的FedWatch Tool，截至26日下午，聯準會資金期貨市場的交易情況表明，聯邦公開市場委員會在1月30-31日會議上降息的可能性幾乎為零，這已經不是新鮮事，不過，3月會議降息的機率也從一周前的81%急降至47.2%。交易商也縮減政策寬鬆的預期，由先前的降息六碼減到五碼。

市場情緒轉變之前，有數據顯示12月消費者支出增長0.6%，高於預期，上周初請失業金人數降至2022年9月以來最低。

此外，古斯比的幾位同事，包括聯準會理事沃勒（Christopher Waller）、紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）和亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）都發表評論聲稱，即使升息可能已經完成，至少他們不急於降息。

古斯比說，前頭還有好幾周的數據，應從長計議，「如果通膨進展迅速超過預期，那麽我們必須將之納入考量以確定限制性」。他特別關注的一個領域是住房通膨。

留心數據和其他因素

12月消費者物價指數顯示住房通膨年增6.2%。但其他指標顯示不同的情況。根據勞工部最新公布的新租戶租金指數（New Tenant Rent Index），住房通膨率未來將走低：2023年第4季比一年前下滑4.6%，比起前一季，降幅更擴大到一倍多。

花旗集團經濟學家Andrew Hollenhorst認為，「近期，通膨數據將配合聯準會鴿派計畫」。但該集團預估通膨十分頑固，首次降息至少推遲到6月。

有很多因素會改變利率前景：股市持續反彈可能讓聯準會擔心通膨更嚴重，地緣政治緊張局勢升高和經濟成長勁道強過預期也會。

Sri-Kumar Global Strategies總裁Komal Sri-Kumar上周六撰寫每周市場報告表示：「經濟和地緣政治的發展讓通膨存在續升的可能性，對短期利率和長期殖利率造成上行壓力。聯準會接下來是否被迫升息而不是降息？這想法耐人尋味。未來幾個月若有更多類似的討論也別訝異。」

降息 聯準會 殖利率

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