千禧世代的美國夢被現實打敗

千禧世代生不逢時，趕上兩次美國經濟衰退。（路透）

在後新冠疫情 時代的美國，有一種觀念非常盛行：經濟很好，但感覺很糟。

去年，美國避開了真正的經濟衰退，進入了一個「感知衰退」期，幾乎所有的經濟數據都顯示美國一片榮景，但人們並沒有完全感受到。

《CNN》進行的一項民調顯示，高達71%的美國人表示美國經濟狀況「很差」，其中38%認為「非常差」。不過這起碼比2022年夏天要好，當時82%的人表示經濟很差。

感受不佳背後的罪魁禍首很明顯：高房價 、頑固不移的房市、持續的不平等、不斷上升的債務。

幾十年來的高通膨終於回跌，但隨之而來的是高物價的禍害，每天都在提醒我們，在基本必需品和休閒生活間犧牲了多少，比如音樂會門票和假期。

但人們較少談論的是過去25年來美國人口最多的這個世代心中根深柢固的金融怨恨。對於千禧世代來說，在40歲之前經歷兩次改變世界的經濟衰退，感受很差是難免的。

美國進步中心經濟政策資深主任杜克(Brendan Duke)表示，即使千禧世代在過去4年在財富方面取得重大進展，但這種轉變是因為過去十多年工資停滯和更多收入停滯」、導致財富累積較少所致。

這個世代是美國史上受教育程度最高的一代，但代價高昂。

1987年至2017年間，就讀公立四年制大學的費用增加超過200%。雖然學債數據各不相同，但根據教育部的數據，25至34歲之間的借款人的平均餘額為3.2萬美元。

所有這些經濟大衰退的長期後遺症，一直到新冠疫情對經濟的猛烈打擊，都造成了嚴重損失。

借用早期動盪時代的一句話：笨蛋！這是21世紀的經濟。

世代貧富差距

多年來，年齡在27歲至42歲之間的千禧世代在累積財富方面一直落後於嬰兒潮世代和X世代。

大多數人是在1990年代的經濟順風時代長大，這是美國史上最長的經濟擴張記錄之一。但當他們大學畢業時，這個世界已經被經濟大衰退徹底顛覆了。

年長的千禧世代進入就業市場之際，美國企業正面臨經濟大蕭條以來最嚴重的衰退。

2008-2009年的經濟衰退導致入門級工作稀缺，也迫使年長員工延後退休，阻擋了年輕員工的企業發展之路。經濟衰退從技術上來說已經結束多年，但失業率仍高於2007年經濟衰退前的水平，薪資也停滯​​不前。歐巴馬政府的批評者將大衰退後的10年稱為「燒烤經濟」，因為復甦緩慢而且低迷。

結果是千禧世代的貧富差距相對於其他世代更大。根據聖路易斯Fed分行的數據，2016年底以1980年代出生的千禧世代為首的家庭的「財富預期」，比經濟學家根據前幾代人同齡時的水平所預測的水平低約34% 。

即使這個差距已大幅縮小，聯準會後來用截至2019年的數據更新了數據，發現千禧世代的財富預期僅比預期低11%，但年長千禧世代的債務負擔仍是所有人口群體中最高的，讓得他們特別容易受到經濟衝擊。就新冠疫情一樣。

美國夢的核心是購屋。傳統觀念認為，擁有房屋是累積財富最可靠的途徑。存夠首付，購買一套入門房，絕對不要花太長時間在租房子上。

但在新冠病毒時代的經濟中，這個夢想變得更加幻想。

在疫情之前，房屋庫存就已經很低了；主要是受到2007年泡沫破滅的長期影響，導致空置房屋過剩，並促使開發商大幅縮減生產規模。隨著新的遠端工作者利用創紀錄的低房貸利率 離開城市，供應進一步減少。

2021年至2022年間，房價飆升至歷史新高。然後，隨著通貨膨脹的揮之不去和利率上升，那些利率僅有3%的房貸都消失了。

人們普遍認為買房時應嘗試自備20%頭款，因此擬訂了一套積極的儲蓄計劃，這樣就可以存夠10萬美元；這對於預計為一套大約42.5萬美元的房子來說綽綽有餘。

但當他們的存款達到目標時，房價和房貸利率已經飆升。

他們悔不當初地相信，早知道拋棄傳統智慧，財務狀況可能會好得多。

千禧世代從嬰兒潮世代父母那裡最常聽到的一個說法是：買房總比租房好。但這個建議現在已經過時了。

房地產數據公司Attom的報告顯示，在美國近90%的本地市場，租一間三房的房屋比擁有一套類似大小的房屋更便宜。但對於當地收入中位數的家庭來說，這兩種選擇對他們而言仍然有些困難。

去年對所有消費者來說都是特別痛苦的時期。物價仍在快速上漲，利率也在快速上漲，使得卡債和其他貸款償還變得尤其困難。費城Fed分行的數據顯示，去年夏天信用卡拖欠率首次超過疫情前水平。

不過一些情況正在緩解，即使還沒有被廣泛感受到。

自2019年以來薪資漲幅累計超過物價漲幅，對於千禧世代來說尤其如此。根據美國進步中心杜克的數據，自2019年以來，年齡在29歲至38歲之間的勞工薪資經通貨膨脹調整後平均上漲14%。

這是一個很不錯的漲幅。但同時，杜克指出，對於那些在那個時期成為父母的勞工來說，這些增幅可能無感。

他說，「在美國當父母是非常昂貴的。」也許你在20歲末或30歲出頭時會得到加薪和升職，但托兒費用足以抵消它。

杜克說，「強勁的經濟不一定會提供育嬰假或經濟適用房。」「而這些是身處這個社會必須爭取的投資。」