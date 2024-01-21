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債券沒那麼好賺了 基金經理人大減債券配置 增持現金

編譯季晶晶／綜合外電
資產經理人擔心去年底基於預期經濟軟著陸而出現的反彈過於樂觀，正在拋售債券並增加現金部位。（路透）
資產經理人擔心去年底基於預期經濟軟著陸而出現的反彈過於樂觀，正在拋售債券並增加現金部位。（路透）

資產經理人擔心去年底基於預期經濟軟著陸而出現的反彈過於樂觀，他們正拋售債券並增加現金部位。

美國銀行（BofA）最新公布的基金經理人調查顯示，與上月同期相比，這些人管理的基金對債券的配置大減17個百分點。同期，停駐在貨幣市場基金和其他現金工具的資金增加13個百分點。

現在對債券實施獲利了結有其道理。因為相對於中長期利率而言，短期利率非常高，垃圾債券的殖利率並不比國庫券高多少。貨幣官員警告說，市場對於即將降息過於自信。交易商正普遍降低對央行今年降息次數的押注。

Jupiter基金管理公司的高殖利率債券基金經理Adam Darling說：「這個月應該趁著價格反彈時賣出，以便拋售風險，而不是激進地追逐風險。如果數據顯示，經濟不是軟著陸，市場會非常恐慌。」

對於像Darling這樣的經理人來說，如果利率下降不如預期，或對衰退憂慮開始加劇，就沒什麼理由該持有債券。地緣政治緊張局勢，包括葉門青年運動武裝分子對紅海商船的襲擊，可能導致通膨回升，使得貨幣寬鬆政策的前景變得更加複雜。

根據彭博資訊彙編的數據，利率交易商目前預計歐元區和美國今年將降息超過五碼，英國央行將超過四碼。

歐洲央行總裁拉加德（Christine Lagarde）上周表示，寬鬆政策可能發生在夏季，但也警告，激進的押注「無助於我們對抗通膨」。

Allspring Global Investments的全球固定收益部門主管Henrietta Pacquement是認為債券仍有機會的基金經理之一，因殖利率高到足以彌補通膨。但她說，債券今年可能仍然面臨壓力。

Jupiter的Darling：「今年至少會出現一次利差擴大導致的拋售，否則我們會很驚訝。經濟環境動盪到哪怕是一點壞消息，都可能遭遇拋售。」

本周應留意的事是大約有250億美元美國高信用等級的債券出售，可能讓1月發行量創下空前紀錄。

殖利率 債券 央行

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