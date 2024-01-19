我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

家具跟進「快時尚」趨勢 3000元沙發3年後就不堪用

初選還沒結束 共和黨已開始爭論挑誰當川普副手

中國2023網路零售達15.42兆 旅遊、演唱會復甦貢獻大

記者陳宥菘／即時報導
大陸2023年線上旅遊銷售額成長237.5%，例如哈爾濱冰雪季吸引大批遊客。（取材自「哈爾濱冰雪大世界」官網）
大陸2023年線上旅遊銷售額成長237.5%，例如哈爾濱冰雪季吸引大批遊客。（取材自「哈爾濱冰雪大世界」官網）

中國2023年全年網路零售額達人民幣15.42兆元（約2.17兆美元），較去年同期增長11%，連續11年成為全球第一大網路零售市場，而實體商品網路零售占社會消費品零售銷售的比重增至27.6%，創歷史新高。分析原因，包含疫後旅遊、演唱會市場復甦，線上旅遊銷售額成長237.5%；線上文娛銷售額成長102.2%，其中演唱會線上銷售額成長幅度達40.9倍。

中國商務部官網19日刊登電子商務司負責人介紹2023年中國電子商務發展狀況。該負責人表示，去年商務部推動電子商務在恢復和擴大消費、促進數實融合、深化國際合作中發揮重要作用，高品質發展取得積極成效。

根據發布，去年擴大消費新動能更強勁。除了連續11年成為全球第一大網路零售市場、實體商品網零占社零比重創歷史新高，綠色、健康、智慧、「國潮」商品備受青睞，國產品牌銷售額占重點監測品牌比重超過65%；促進家居消費政策推出以來，8至12月適老家具、家庭影院、家用裝飾品分別較同期增長372.1%、153.3%和64.6%。

另外，該負責人表示，去年服務消費新熱點更加多元。線上旅遊、線上文娛及線上餐飲銷售合計對網零成長貢獻率23.5%，拉動網零成長2.6個百分點。其中線上旅遊銷售額成長237.5%，哈爾濱冰雪季、貴州「村超」等旅遊亮點紛呈；線上文娛銷售額成長102.2%，其中演唱會線上銷售額成長40.9倍；線上餐飲銷售額成長29.1%，占餐飲消費總額比重進一步提高到22.2%。

該負責人指出，去年國際合作新空間更加廣闊。「絲路電商」夥伴國增加到30個；上海「絲路電商」合作先行區34項任務已經啟動，電商制度型開放新高地建設初見成效；與東協共同發布加強電商合作倡議，為全球數位治理貢獻中國智慧；舉辦國家級全球數位貿易博覽會，打造貿易強國建設新平台；上海、廣西、陝西、海南等舉辦東協好物網購節、中亞主題日，開展使節直播，線上線下國際電商合作進一步深化；國內主要電商平台進口商品銷售額達2,903.4億元（約408億美元），消費選擇更加豐富多元。

大陸2023年演唱會線上銷售額成長40.9倍。圖為TFBOYS去年8月6日在西安...
大陸2023年演唱會線上銷售額成長40.9倍。圖為TFBOYS去年8月6日在西安舉辦十周年演唱會，直接帶動當地4.16億元人民幣的旅遊收入。(取自上觀新聞)

電商 商務部

上一則

美日荷圍堵 英特爾執行長：中國晶片製程落後10年

延伸閱讀

溫拿情不變．說再見演唱會（美國站） 50年真摰音樂歷程 充滿深情告別派對

溫拿情不變．說再見演唱會（美國站） 50年真摰音樂歷程 充滿深情告別派對
開唱爆「人疊人」意外 張學友急問：有沒有事

開唱爆「人疊人」意外 張學友急問：有沒有事
周柏豪「一起聲沙」美加巡演 1月19日長島UBS會迷

周柏豪「一起聲沙」美加巡演 1月19日長島UBS會迷
陳奕迅演唱會用桶子喝水 搞笑模仿楊千嬅

陳奕迅演唱會用桶子喝水 搞笑模仿楊千嬅

熱門新聞

空巴公司去年收到飛機訂單數量創下紀錄新高，交機量也大增，連續第五年打敗對手波音，穩坐飛機製造龍頭寶座。 （美聯社）

空巴穩坐一哥 去年訂單量創新高 交機量也大勝波音

2024-01-12 07:55
Costco深圳店12日上午8時開業，售價人民幣1,999元的迪士尼IP毛絨玩偶草莓熊，則是在20分鐘之內賣完。（取材自澎湃新聞）

Costco深圳店12日開業 愛馬仕包開賣16分鐘後秒殺光

2024-01-12 05:33
鴻海集團旗下半導體設備大廠京鼎遭駭客入侵，駭客直接挾持京鼎公司網站，昭告天下京鼎內部資料被竊。圖／擷取自京鼎網站

駭客最愛這些公司 不只盜資料…專家：最狠是一魚四吃

2024-01-16 17:23
市場預估聯準會3月降息的機率只剩下50%左右。(路透)

Fed鐵定在3月降息？市場改估機率有如丟銅板

2024-01-17 22:00
周一（15日）為民權運動領袖馬丁．路德．金恩紀念日，美國股、債市均休市一天。圖為民眾手拿馬丁．路德．金恩的肖像照。（美聯社）

周一美股債市均休市 長周末收假後預期曝光

2024-01-15 06:23
紐約時報專欄作家克魯曼。圖／路透

中國經濟麻煩大 克魯曼：恐禍延全球 勿幸災樂禍

2024-01-19 08:53

超人氣

更多 >
北加矽谷洛斯阿圖雙屍命案 證實兩人皆為谷歌工程師

北加矽谷洛斯阿圖雙屍命案 證實兩人皆為谷歌工程師
大學生好難 華裔電腦系學生寄出456份申請才找到實習

大學生好難 華裔電腦系學生寄出456份申請才找到實習
谷歌華人工程師命案 震驚加州華人社區

谷歌華人工程師命案 震驚加州華人社區
好市多嚴查 華女用共同帳戶下丈夫的卡 也被攔

好市多嚴查 華女用共同帳戶下丈夫的卡 也被攔
4血型「用什麼方式告白」：O型有愛大聲說、這血型卻愛繞遠路

4血型「用什麼方式告白」：O型有愛大聲說、這血型卻愛繞遠路