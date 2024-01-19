中國2023網路零售達15.42兆 旅遊、演唱會復甦貢獻大
中國2023年全年網路零售額達人民幣15.42兆元（約2.17兆美元），較去年同期增長11%，連續11年成為全球第一大網路零售市場，而實體商品網路零售占社會消費品零售銷售的比重增至27.6%，創歷史新高。分析原因，包含疫後旅遊、演唱會市場復甦，線上旅遊銷售額成長237.5%；線上文娛銷售額成長102.2%，其中演唱會線上銷售額成長幅度達40.9倍。
中國商務部官網19日刊登電子商務司負責人介紹2023年中國電子商務發展狀況。該負責人表示，去年商務部推動電子商務在恢復和擴大消費、促進數實融合、深化國際合作中發揮重要作用，高品質發展取得積極成效。
根據發布，去年擴大消費新動能更強勁。除了連續11年成為全球第一大網路零售市場、實體商品網零占社零比重創歷史新高，綠色、健康、智慧、「國潮」商品備受青睞，國產品牌銷售額占重點監測品牌比重超過65%；促進家居消費政策推出以來，8至12月適老家具、家庭影院、家用裝飾品分別較同期增長372.1%、153.3%和64.6%。
另外，該負責人表示，去年服務消費新熱點更加多元。線上旅遊、線上文娛及線上餐飲銷售合計對網零成長貢獻率23.5%，拉動網零成長2.6個百分點。其中線上旅遊銷售額成長237.5%，哈爾濱冰雪季、貴州「村超」等旅遊亮點紛呈；線上文娛銷售額成長102.2%，其中演唱會線上銷售額成長40.9倍；線上餐飲銷售額成長29.1%，占餐飲消費總額比重進一步提高到22.2%。
該負責人指出，去年國際合作新空間更加廣闊。「絲路電商」夥伴國增加到30個；上海「絲路電商」合作先行區34項任務已經啟動，電商制度型開放新高地建設初見成效；與東協共同發布加強電商合作倡議，為全球數位治理貢獻中國智慧；舉辦國家級全球數位貿易博覽會，打造貿易強國建設新平台；上海、廣西、陝西、海南等舉辦東協好物網購節、中亞主題日，開展使節直播，線上線下國際電商合作進一步深化；國內主要電商平台進口商品銷售額達2,903.4億元（約408億美元），消費選擇更加豐富多元。
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