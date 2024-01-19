黑石CEO：Fed降息時機不好抓 但「動物本能」正重返市場

黑石集團（Blackstone）共同創辦人兼執行長蘇世民（Steve Schwarzman）。（歐新社）

黑石集團（Blackstone）執行長蘇世民（Steve Schwarzman）預期美國聯準會將調降利率，他認為，隨著更多投資 人押注降息 ，「動物本能」正在重返市場。

蘇世民周四在世界經濟論壇（WEF）活動期間接受彭博電視訪問，他提到聯準會（Fed）降息的時間不會明確，這在投資人之間產生「困惑效應」。儘管如此，「針對利率將下降的預期，再次激發動物本能，」他指的是情緒在金融市場中發揮的作用。

黑石是全球最大另類資產管理公司。蘇世民表示，黑石的私募股權投資腳步正在加快，有意與需要出售物業以換取流動性的歐洲房地產槓桿持有者進行交易。

彭博資訊說，這位共和黨大金主說自己目前還沒決定今年要支持哪位總統候選人。隨著總統競選活動在美國多個州拉開序幕，人們好奇蘇世民和其他富有的金融業高級主管青睞誰。

蘇世民表示，「我想看看公眾的看法，而不是我自己怎麼想」，「我就看看競賽會如何開展」。

當問到如果現任總統拜登 再做一任的話，他覺得美國會如何時，蘇世民批評美國的財政赤字，也講到許多人不歡迎拜登政府的邊境政策。「坦白說，我不知道這個國家是否準備好再過四年這樣的日子」，他說，「民調對這些事的看法非常負面。」